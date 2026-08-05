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美眾議員稱川普將提140億對台軍售 藍委：聽一聽就是了

記者鄭媁／台北5日電
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國民黨文傳會主委陳以信今接受「千秋萬事」廣播專訪。（圖／中廣新聞網提供）
國民黨文傳會主委陳以信今接受「千秋萬事」廣播專訪。（圖／中廣新聞網提供）

美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾昨會見賴清德總統時表示，有信心川普總統很快會向國會提出另一筆140億美元對台軍售案。國民黨文傳會主委陳以信今表示，當然麥考爾是台灣的好朋友，但在川普政府裡「只有川普講了算」，他今天講了場面話，「我們聽一聽、謝謝他就是了」。

麥考爾致詞指出，美國國會1979年制定的「台灣關係法」至今依然堅實，依法，美國必須提供台灣防衛性武器，美國也正實踐承諾，國會去年12月批准總值110億美元的對外軍售，他有信心川普總統很快會向國會提出下一筆140億美元的關鍵軍事防衛裝備。

陳以信今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，這一年來最大的改變是，美國違反雷根政府的六項保證，且川習會後，川普不止一次地提到北京在此事上的看法；美方雖強調對台政策不變，但光是六項保證就已違反，對台灣是最大的危機。

陳以信說，麥考爾不是現任外委會主席，而是榮譽主席，過去的主席來台灣當然說一些好話；但川普政府的第二批140億對台軍售，從去年底就是「只聞樓梯響」；在川普政府裡，只有川普講了算，其他人講的都是一廂情願；當然麥考爾是台灣的好朋友，但他今天講了場面話，「我們就聽一聽、謝謝他就是了」。

陳以信說，美國暫停第二批對台軍售到現在，台灣安全一直在成為籌碼，在「要換不換」的狀態中，難道不值得台灣警惕、努力爭取和平？他認為，川普如今最重視的，是中共總書記習近平9月24日是否會訪美，若習近平能來，對川普期中選舉可能有幫助；反之則可能是傷害，習近平赴美與否，「這140億元對台軍售，絕對是北京考慮的重中之重」。

精華 FAQ

  • 麥考爾表示，他有信心川普很快會向國會提出另一筆140億美元對台軍售案，內容將是關鍵的軍事防衛裝備，並強調美國依台灣關係法持續履行防衛承諾。

  • 陳以信認為麥考爾雖是台灣好友，但在川普政府裡只有川普講了算，其他人的說法多半只是場面話，因此對第二批140億美元軍售暫不抱太高期待。

  • 他指出軍售長期延宕代表台灣安全正在被當成籌碼，尤其川普更在意習近平是否訪美，若北京因素影響軍售進程，台灣更應提高警覺並積極爭取和平。

川普 軍售 台灣關係法

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