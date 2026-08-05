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日防衛白皮書刪「台海攸關安保」 留攸關「國際穩定」

記者雷光涵張鈺琪／綜合5日電
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日本防衛省4日公布「2026年版防衛白皮書」，對於台海情勢，今年版刪除「攸關日本...
日本防衛省4日公布「2026年版防衛白皮書」，對於台海情勢，今年版刪除「攸關日本安保」等字句，僅保留「台海情勢穩定對國際社會穩定很重要」。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

日本新版防衛白皮書淡化台海與日本安保的直接連結，但仍強調中國軍事活動擴大、台海穩定攸關國際社會，並表明將強化嚇阻與防衛合作。

日本防衛省4日公布「2026年版防衛白皮書」，提到解放軍航艦在太平洋的活動不斷擴大，中國大陸的相關軍事活動是「嚴重關切事項與空前大的戰略挑戰」。對於台海情勢，今年版刪除「攸關日本安保」等字句，僅保留「台海情勢穩定對國際社會穩定很重要」。

該白皮書寫道，鑒於日本周邊的安保環境愈來愈嚴峻，日方將持續依託日美同盟，同時深化和志同道合國家的安保合作，強化嚇阻力。

日本防衛大臣小泉進次郎4日在日本內閣會議報告年度防衛白皮書。他說，為了應對使用人工智慧（AI）與無人機的新型作戰方式，強化國防相關生產及技術的基礎十分重要。

小泉還說，中國正迅速提升軍力的質與量，日本有必要持續繃緊神經密切關注。

該白皮書概述截至5月底解放軍航艦的活動情況，研判解放軍正提升遠洋和空中作戰的執行力；對於解放軍在台灣周邊的演習，該白皮書寫道，封鎖是中國強迫台灣統一的手段之一，在中國軍事活動趨於頻繁下，兩岸緊張恐加劇。文字雖和2025年版相同。但新增具體表述，例如中國海警會公布在台灣周邊海域實施登臨檢查、演練扣押和執法巡邏。

去年11月日相高市早苗在眾議院答詢時，宣稱「台灣有事」可能符合出動自衛隊的要件，引發北京強烈不滿，中日關係陷入僵局至今。去年版白皮書寫道，台海情勢穩定不僅攸關日本安保，對國際社會穩定也很重要，明確將台海穩定與日本安保掛鉤，但新版不再明文寫出「攸關日本安保」，僅保留「攸關國際社會穩定」。

大陸國防部發言人陳曦昨晚回應，日新版防衛白皮書充斥虛假敘事，大肆渲染周邊安全危機，炒作所謂中國威脅，完全是賊喊捉賊，為自身軍事鬆綁找藉口。

精華 FAQ

  • 新版白皮書刪除去年寫明的「攸關日本安保」字句，只保留「台海情勢穩定對國際社會穩定很重要」，顯示對台海與日本安保的連結轉為較保留的寫法。

  • 白皮書將中國相關軍事活動定位為「嚴重關切事項與空前大的戰略挑戰」，並研判共軍正提升遠洋與空中作戰能力，航艦在太平洋的活動也持續擴大。

  • 小泉進次郎表示，面對AI與無人機主導的新型作戰方式，強化國防生產與技術基礎很重要；同時認為中國正迅速增強軍力，日本必須持續密切關注。

日本 共軍 小泉進次郎

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