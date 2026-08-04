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日經亞洲專訪 吳釗燮：樂見日菲深化安全合作

國際中心、記者周佑政／綜合4日電
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國安會秘書長吳釗燮（前）接受「日經亞洲」專訪表示，北京指控台灣推動台獨、製造區域...
國安會秘書長吳釗燮（前）接受「日經亞洲」專訪表示，北京指控台灣推動台獨、製造區域不穩，但事實是中國一直在威脅台灣，且力度不斷升級。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

吳釗燮接受外媒專訪警告，中國正以海上執法包裝擴張行動並升高對台與周邊國家的壓力，台灣則將透過全政府應對與無人機戰力提升嚇阻。

國安會秘書長吳釗燮接受「日經亞洲」專訪表示，中國近年透過海警船、海上民兵等力量擴張海上控制力，並將具侵略性的海上行動包裝成例行執法，對整個第一島鏈構成威脅。他說：「我們不希望中國先破壞現狀，然後反過來指責是我們改變了現狀。」

吳釗燮在3日刊出的專訪中指出，情報、監視與偵察資料顯示，中國海軍與海警船近年在東海、台灣海峽、西太平洋以及南海的部署明顯增加，今年數度在台灣東部海域展開所謂「執法」行動，宣稱對相關海域擁有管轄權，並透過無線電盤查商船，引發歐美多國關切。

吳釗燮說，北京指控台灣推動台獨、製造區域不穩，但事實是中國一直在威脅台灣，且力度不斷升級。他指控中國企圖恫嚇區域鄰國，卻反過來指責日本、台灣及菲律賓等受害者；台灣試圖捍衛自由與主權，卻被指為挑釁。

吳釗燮說，他樂見日本與菲律賓持續深化安全合作，這是對中國擴張主義的自然反應，也顯示區域各國比以往更嚴肅看待中國威脅。

他還表示，台灣正加速建立無人機戰力，不是為了發動戰爭，而是希望藉此提升嚇阻能力，避免戰爭發生，「具備製造與操作無人機的能力，有助提升台灣嚇阻中國侵略的能力」。

另外，吳釗燮接受天下雜誌專訪時也表示，「我們最擔心的，是大家開始麻木」；中國想造成既定事實，久而久之，大家會覺得「這原本就該是如此」。他說，為面對這種強度愈來愈高的海上脅迫，要有全政府回應，國安會有一個平台，各相關部會都必須確立回應準則。

對於國際社會認為2027年或2032年可能是中共對台動武的關鍵年分，吳釗燮說，中國的目標是持續擴張，「我們的準備，就是要確保萬一中國做出不利決定時，他們沒辦法達成目標」。

精華 FAQ

  • 他認為中國透過海警船、海上民兵及海軍部署，持續擴張海上控制力，並把具侵略性的行動包裝成例行執法，對第一島鏈構成實質威脅。

  • 吳釗燮表示，日菲加強安全合作是對中國擴張主義的自然反應，也反映區域國家已更嚴肅看待中國威脅，並願意共同提升嚇阻與應對能力。

  • 他指出台灣將建立全政府回應機制，由國安會統合各部會制定準則，同時加速發展與製造無人機，目的不是開戰，而是提升嚇阻力、避免衝突。

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