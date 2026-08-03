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滿街「美語老師」？顧立雄：美軍助增防衛力、交流比看到的更多

台灣新聞組／台北4日電
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台灣國防部長顧立雄接受媒體專訪指出，美軍太平洋司令部在各層面協助台灣提升防衛作戰...
台灣國防部長顧立雄接受媒體專訪指出，美軍太平洋司令部在各層面協助台灣提升防衛作戰能力，民眾看到的「美語老師」只是一部分，更多時候不一定被外界看到。（本報資料照片）

近年在台灣國軍各項演訓常見美方人士到場觀察，被民眾稱為「美語老師」。台國防部長顧立雄接受專訪指出，美軍太平洋司令部在各層面協助台灣提升防衛作戰能力，民眾看到的「美語老師」只是一部分，更多時候不一定被外界看到。

中央社報導，顧立雄表示，台美之間有長期緊密的軍事交流，在各層面都非常的緊密與多元，「比各位的想像甚至還要來得多」，台灣也很樂意與其他民主理念價值相近的國家，維持緊密交流。

針對區域情勢，顧立雄表示，美國的印太戰略清楚表達「集體防衛，責任分擔」，各國應提高國防預算增強自我防衛能力以產生集體嚇阻，應對可能單方面以武力改變台海現狀的情況；當集體嚇阻的態勢發生，就會讓中共領導人習近平想採取破壞台海和平舉措時，所需的考量計算會變得非常複雜。

至於近年國軍演訓常見的「美語老師」現象，陪同專訪的戰規司長黃文啓說，軍事交流沒有辦法公開說明，但大家可以比較國軍五年前，和現在是如何操練部隊，就可體會國軍學了多少東西，這些都是國軍在實戰化訓練下的具體改變。

國防部發言人孫立方說明，從每年漢光演習所強調的特色與重點，可發現每一年都會有所精進，但不會說這些都是跟「美語老師」學的，而是吸收各國實戰經驗並整合國軍備戰需要所做出的調整，無論是實戰化訓練、去中心化指管、分散式指管等都是。

顧立雄指出，非常感謝美軍太平洋司令部的軍事交流與合作，太平洋司令部維繫印太和平與安全，將台灣視為第一島鏈重要樞紐，在各層面協助台灣提升防衛作戰能力，民眾所看到的「美語老師」，都還只是一部分，有很多時候出現，民眾不一定看得到。

台北中國時報報導，在野黨立委認為，美方願意協助台方自是好事，但顧立雄刻意釋放這些訊息沒意義，若台海發生戰事，還是要靠自己。

國民黨立委馬文君表示，美國長期都與台灣協訓，過去漢光演習期間，美方本來就會派人來台，無論稱為合作、聯訓或指導都不是現在才開始，只是顧立雄近期似乎「有意無意釋放相關訊息」。

她提醒，美方提供協訓及實戰化指導，當然有其意義，吸收美軍現代化作戰經驗也有助國軍精進；然而，美軍主要採取攻勢作戰，台灣則以守勢作戰為主，國軍最清楚自身面臨的環境與實際狀況，不能完全照搬美方作戰模式，仍應思考是否適合台灣，並保有更高的自主性及主導權。

民眾黨團總召陳清龍則表示，透過台美軍事交流，提升國軍實際戰力，建構台灣自我防衛能力，具備相當程度的意義；然而國際合作是助力，並非替代，台美軍事交流深化的同時，也希望美方能盡速批准第二階段軍購案，讓台美合作不只停留在口頭，而是真正化為戰力。

戰略學者蘇紫雲認為，友盟國家派遣來台協訓的現役、退役軍職人員被暱稱為「美語老師」，反映一種軍事外交藝術，其本質類似台美協防時期的「軍事援助顧問團」，只是礙於台灣的外交處境，只能低調進行。

精華 FAQ

  • 他認為這只是台美軍事交流的一部分，實際上美軍太平洋司令部在各層面協助台灣提升防衛作戰能力，還有許多合作與協訓內容並未對外完全公開。

  • 文中指出，台美交流有助國軍吸收實戰經驗，推動實戰化訓練、去中心化指管與分散式指管等調整，讓漢光演習與整體備戰能力逐年精進。

  • 在野黨認為台灣仍要靠自己，不能過度解讀相關訊息；學者則指出協訓反映軍事外交藝術，但台灣因外交處境低調進行，同時仍需維持自主性與主導權。

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