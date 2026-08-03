新聞評論／戀殖迷思遮蔽耳目 妨礙台日關係健康發展

日本首相高市早苗發文感謝各國對熊本強震的慰問和支持，並標註六國領袖，卻漏掉台灣和賴清德總統，圖為高市早苗28日在東京說明災情。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高市早苗感謝名單一度漏列台灣，引發台日互動爭議。

高市早苗感謝名單一度漏列台灣，引發台日互動爭議。 重點二： 文章批評民進黨過度親日，常以日本利益優先於台灣利益。

文章批評民進黨過度親日，常以日本利益優先於台灣利益。 重點三：作者反對浪漫化日治殖民，主張台日關係應建立在平等自信。

日本熊本 遭遇強震，許多國家紛紛慰問，台灣更不落人後，朝野領袖分別捐款表達支持。但日本首相高市早苗 發文感謝各國的慰問和支持，並標註六國領袖，卻漏掉台灣和賴清德總統；反而日本駐台代表片山和之公開舉行儀式，感謝國民黨主席鄭麗文 捐款。後來高市早苗再度發文，感謝名單包括台灣，暫時止息了外界的猜疑。但相關的政治口水不減，綠營呼籲大家不要掉入挑撥台日關係的陷阱，藍營則提醒賴政府要正視國際社會的現實。

在日本政界人脈深厚的賴清德，卻被親台立場鮮明的高市早苗遺漏了。雖然這段小插曲不致影響台日關係，但在台灣社會的日本情結背景下，就容易引起爭論。就像賴清德日前脫口自稱「身為北海道子弟」，雖然許多人認為應係「北海岸」的口誤，但仍不免被作文章。關鍵在於，從核食到毒蘋果，從釣魚台到日菲專屬經濟區劃界，民進黨政府都寧可犧牲台灣的利益，而以日本的利益為利益。如此一來，許多小插曲也容易變得敏感而被放大。

又如日裔親綠政論名嘴矢板明夫日前稱，許多台灣人熟悉中國歷代帝王，卻未必認識日本據台歷任總督；相關言論涉及日本殖民統治評價，也引發爭議。諷刺的是，現行歷史課綱已經把中國史剪裁、稀釋塞進東亞史；國中歷史不見武后，三國消失，許多重要人物早被趕出歷史教科書，有些版本的上古史人物甚至只剩秦始皇，現在卻要學生改背日本據台19個總督？

19世紀是西方文明強力衝擊東亞的時代，帝國主義最弔詭的面向，是既帶來侵略與剝削，也同時輸入當時的先進建設。因此，台灣社會的日本情結其來有自。尤其戰後一度行政失序、經濟混亂，二二八事件與長期戒嚴，在社會留下深刻創傷。許多人不滿國民黨統治，產生移情心理，對昔日殖民統治者形成選擇性美好記憶。然而，日本太陽旗八十多年前就從總督府降下，老一輩皇民早已凋零，如今仍然戀殖，卻值得批評與警惕。

近年不少政治與文化論述，打著「重新認識日治」旗號，實則販售「浪漫化殖民統治」。美化的殖民統治，看不到血腥鎮壓、資源剝削、差別待遇與戰爭動員。例如嘉南大圳，作為台灣水利史上重大工程，其提高農產的成就不容否認，然而相關研究也指出，增產帶來的利益，往往由地主、糖廠及殖民政府優先獲得，佃農反而因地租、水費及契作制度，承受比過去更重負擔。因此，雖然賴清德年年祭拜八田與一，但若由此推論殖民制度普遍造福台灣人民，便是把工程史等同社會史，把經濟成長誤認為分配正義。

部分政治人物為標榜「台灣主體性」，刻意提高日本殖民遺產的象徵地位；彷彿抬高日本統治來貶損中國，就是台灣認同的操作型定義。然而真正成熟的台灣認同，不應建立在對中國的反感，更不應依附於對日本的仰望。而部分台灣人竟比多數日本人更積極替昔日殖民帝國辯護，形成一種荒謬的歷史倒置。若認為戀殖等於親日，反而可能使台灣與日本社會的真正主流價值產生距離；事實上，戀殖迷思已遮蔽了民進黨的心靈耳目，也妨礙了台日關係的健康發展。

一個自信的社會，不必靠遺忘歷史建立認同，也不必靠美化殖民統治證明自身文明。台灣真正應該珍惜的，不是曾經被日本統治，而是今日要能以平等、民主的身分與日本建立友誼，台日關係才能建立在成熟、自信，而非扭曲、矮化的基礎上。但難道如今還有人想當台灣總督？