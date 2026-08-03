菲畫黃岩島領海基線 解放軍嗆痛擊 藍轟賴政府不聞問

國民黨文傳會主委陳以信批賴政府對民主礁主權不聞不問、喪權辱國。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 菲律賓劃設黃岩島領海基線後，中方強硬反制並重申主權主張，台灣方面則因政府對相關爭議回應不足而引發在野批評。

南海主權爭端再起。菲律賓向聯合國 提交黃岩島（台方稱為民主礁）領海基線後，解放軍 繼1日在相關海空域演訓，昨透過解放軍報發表評論警告菲方，畫設所謂領海基線是挑釁行徑，強調任何危害中國主權、安全、發展利益的圖謀，都將遭到堅決回應和迎頭痛擊。

相對於對岸強硬態度，國民黨文傳會主委陳以信昨批賴政府不聞不問、喪權辱國。台灣外交部重申，中華民國對南海諸島及其相關海域的主權立場一貫明確，沒有改變；政府將持續密切關注相關情勢，堅定捍衛國家主權與海洋權益，並呼籲各方保持克制，避免採取升高衝突的行動，透過對話及和平方式妥善處理歧見，共同維護南海地區的和平、穩定與航行安全。

外交部表示，反對任何一方以武力、脅迫或片面行動改變現狀，也反對針對南海主權及海洋權利作過度擴張的主張，或採取可能升高區域緊張情勢的行動。

外交部指出，南海爭議應依據「聯合國海洋法公約」及其他相關國際法，以和平方式解決。主張依循「依據國際法和平解決爭端」、「將台灣納入相關多邊對話及爭端解決機制」、「維護南海航行及飛越自由」，以及「擱置爭議、共同開發」等四項原則處理。

解放軍報評論專欄「鈞聲」刊文強調「黃岩島是中國固有領土」，並稱中國對黃岩島主權歷史經緯清晰、法理依據鐵證如山。文章指，中國最早發現、命名黃岩島，並長期開發利用，持續、和平、有效行使主權和管轄權，包括：1947年「當時的中國政府」核定和公布南海諸島新舊名稱對照表時將其名稱定為「民主礁」；1983年大陸政府公布「我國南海諸島部分地名」時將其標準名稱定為黃岩島。

陳以信則抨擊，菲律賓公然在中華民國固有領土上劃設領海基線，已嚴重侵害中華民國南海主權，賴清德政府至今不聞不問、噤聲不語，「喪權辱國莫此為甚」。

陳以信指出，外交部過去曾明確重申，民主礁為中沙群島島礁之一，任何國家無論以任何理由或方式予以主張或占據，中華民國政府「一概不予承認」；如今菲律賓在民主礁及周邊海域提交領海基線圖，政府卻突然失聲，「賴清德政府的南海主權立場到哪裡去？」