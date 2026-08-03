中國海警頻巡航台灣東部 分析：灰船披白皮策略

中國海警局秀山艦日前與梅山艦編隊航行台灣東部海域，並稱巡航會常態化，學者認為這中國「灰船披白皮」的策略。（取自中國海警局網站）

7月31日中國海警船在台灣以東海域進行北京所說的「常態化執法巡查」。台灣海巡署表示派遣艦艇全程掌握並監控，並抨擊中國的「假執法、真擴權」的認知作戰。分析認為，這是中共 「狼來了」和「灰船披白皮」的戰略，台灣政府應公開反制，並把台灣周邊變成盟友共同在場的海域。

台灣海洋委員會海巡署周五聲明，中國海警2305「秀山艦」和1401「崇明艦」 在蘭嶼東部海域滯留漂航。海巡署派遣「台北艦」等艦艇，運用聯合情監偵手段，嚴密監控中方的兩艘艦艇。

中國海警稱，秀山艦編隊是「進行常態化執法巡查」。中國海警局新聞發言人姜略表示，7月以來，秀山艦編隊「持續加強對台灣以東海域的管控，以保障正常航行和作業秩序」。

台灣海巡署在聲明中指出，台灣是主權獨立的國家，與中國互不隸屬，「中國惡意以政治操作的方式，宣稱中國台灣島及執法巡查'等虛假訊息，海巡署嚴正譴責中方悖離現實」。

美國之音(VOA)報導，華盛頓智庫大西洋理事會(Atlantic Council)全球中國中心(Global China Hub)副主任廖彥棻(Kitsch Liao)受訪指出，這不是一般的「白船執法」，而是北京把「灰船披白皮」的手法擴張到環台。

依據艦船通常的外觀著色，「白船」指非軍方的海警或公務船，而「灰船」指軍艦。

廖彥棻表示，秀山艦和崇明艦是仍保留76毫米艦炮的護衛艦，海警又受東部戰區和中央軍委指揮，因此，海警所謂的常態化執法，其實是軍事行動的偽裝，北京對台北想傳達的訊息很清楚，「就是你四周之下」。

廖彥棻強調說，對美日而言，北京想表達的則是「我能在你們打算介入攻台的軸線上經常性地巡邏」。廖彥棻說：「這是刻意壓在衝突門檻之下的一種測試」。

美國之音也報導，加拿大曼尼托巴大學(University of Manitoba)國防與安全研究中心學者賴小剛則表示，這是一個「非常危險的徵兆，反映了習近平當局可能的軍事冒險」。

曾是解放軍中校的賴小剛指出，北京目前的軍事力量已經相當可觀，有強大的戰略輸送能力，在第一島鏈內享有海空優勢，已具備了對台灣實施戰略性突然襲擊的能力。

賴小剛表示，從純軍事角度看，海警船巡查是北京採取的「狼來了」的策略，透過「狼來了」來麻痺台灣及台灣的盟友。

長期研究中共軍事與財經歷史問題的賴小剛指出，在冷戰期間，北約國家最擔心的就是前蘇聯對盟國實施「狼來了」戰略，來掩蓋自己對歐洲的全面進攻。

廖彥棻指出，北京宣布此類海警巡邏會常態化，台北應針對行為而不是身分做出對應，也就是，中國海警在執行軍事任務而非執法時，台灣就以軍事力量攔截，並用蒐集的具體證據公開反制，拒絕以一般海巡執法的中性語匯為其漂白。

另外，廖彥棻也建議，台灣應推動「以美國海巡署為首、納入日菲海巡的聯合巡邏進入台灣專屬經濟區，把台灣周邊變成盟友共同在場的海域」。

在北京當局在台灣周邊海域不斷加大對台灣進行灰色地帶侵擾之際，美國在台協會(AIT)7月28日在社媒平台臉書(Facebook)上，罕見公開了美國海岸警衛隊與台灣海巡署兩方巡邏艦一起航行的同框照片。

中國海警局秀山艦(圖)日前與梅山艦編隊航行台灣東部海域，並稱巡航會常態化，學者認為這中國「灰船披白皮」的策略。（取材自百度百科）