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新聞評論╱撐香港言論自由 台灣卻失去按「讚」自由？

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「油不得你」製作人韋淳祐（右）被查水表，他說，認識了什麼叫國家機器；言論自由不是...
「油不得你」製作人韋淳祐（右）被查水表，他說，認識了什麼叫國家機器；言論自由不是誰賜的，司法應該是天平，不該是誰手上的工具。（本報資料照片）

近日香港兩間獨立書店遭港府國安處突擊搜查，5人因涉嫌售賣「煽動刊物」被捕，民進黨與其支持者隔海大力聲援，呼籲關注香港的言論自由。在此同時，藝人陶晶瑩在台北市長蔣萬安呼籲七二五上凱道挺食安的貼文按讚，竟遭大批綠營支持者出征；「萊爾校長」創作人韋淳祐也因發布「油不得你」影片，遭刑事局上門「查水表」，要求「自行評估」是否下架影片。綠營一邊「撐香港」，反手又扼殺台灣的言論自由，是何等的諷刺。

2019年香港爆發「反送中」抗爭事件後，北京治港加大管制，包括從2020年6月實施《國安法》。今年3月至今已有4間書店被搜查，11名人員被捕，都和展示具「煽動意圖」刊物有關。

反送中事件發生時，當時爭取總統連任卻聲勢低迷的蔡英文「撿到槍」，順勢大力「撐香港」，「今日香港、明日台灣」的口號廣泛流行；蔡英文藉由販賣「芒果乾」（亡國感），成為隔年得以擺脫頹勢、高票連任的一大助力，可說是反送中事件的最大獲益者。

這次香港書店事件爆發後，民進黨與支持者紛予聲援，文化總會在門口寫下「我是書店店員」，綠營多位政治人物發文或以手板力挺出版自由與言論自由。然而相較7年前，這回台灣「撐香港」的舉動，部分港人卻不領情，還引發港台網友論戰。

反送中事件及港版《國安法》實施後，許多港人移居來台，但民進黨政府卻將審查標準不斷變嚴。尤其港版《國安法》上路後，蔡政府迅速修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，申請人須經移民署會同國安局及陸委會跨部門「國安審查」，也增列「原為大陸地區人民」的港澳居民，可以不予申請定居許可，將港人視為潛在的「第五縱隊」。

這幾年，不少申請移居台灣的港人因審查時間拉長、條件緊縮甚至遭駁回，選擇二次移民，失望離台。不僅政府審查趨於嚴格，網上部分綠營支持者對港人亦不友善，以其為中國的一部分，動輒將他們的慣用語以貶抑詞「支語」稱之。難怪這次綠營的聲援被部分港人認為是在消費香港，只是將他們當成墊腳石。

更諷刺的是，就在綠營支持者力挺香港言論自由時，藝人陶晶瑩只是在蔣萬安發起七二五食安大遊行的貼文下按讚，居然就遭綠營支持者公審、圍剿，揚言抵制她所有代言商品與節目，臉書亦遭洗版。陶晶瑩並非主動發文響應，不過是按讚，就遭到粗暴對待，曾幾何時，台灣居然連按讚的自由都沒有？

事實上，這幾年台灣的言論自由不斷流失，綠營支持者、側翼、網軍這種到處出征、公審「異質」聲音行徑就是幫凶；而政府動輒以查水表方式恐嚇人民，則是最大凶手。超思蛋進口期間，有民眾只是上網貼出買到綠色蛋影片，就遭警方迅速上門盤問、移送法辦；有女子上網詢問「陳菊走了？」，警方4小時內火速將其逮捕。雖然兩人最後皆不起訴、不受罰，卻已產生寒蟬效應。而近來製作反毒油影片的國民黨新媒體部前主任韋淳祐，基於公共評論製作且具名公布的影片才上架一天，警方就站在其家門口，施壓下架。對比賴政府查毒油查了一個月還查不出結果，查言論效率果然驚人，更是大開民主倒車。

香港言論自由值得關切。但民進黨與其支持者一邊聲援香港言論自由，一邊卻又成為台灣言論自由的劊子手，證明言論自由並非他們真正的信仰，不過就是政治鬥爭的工具，有何資格「撐香港」？

精華 FAQ

  • 作者認為民進黨聲援香港時，立場帶有政治選擇性，因為同時卻放任支持者在台灣對不同意見出征，甚至出現查水表與施壓下架等情況。

  • 文章借陶晶瑩只是對蔣萬安貼文按讚，卻遭綠營支持者圍剿一事，批評台灣社會對異議聲音過度敏感，連單純互動都可能被視為政治表態。

  • 作者舉出民眾貼文、藝人按讚與韋淳祐製作影片遭警方關切等例子，認為政府與網路群體共同造成寒蟬效應，使公共討論空間逐漸縮小。

香港 港府 蔣萬安

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