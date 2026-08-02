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觀察站╱兩岸進入「不統而統」對決「不獨而獨」階段

記者 林則宏
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中國大陸農業農村部中國水產科學研究院東海水產研究所所屬「藍海201」號漁業科學綜...
中國大陸農業農村部中國水產科學研究院東海水產研究所所屬「藍海201」號漁業科學綜合調查船，7月17日至23日在台灣東部海域開展漁業資源調查。（取自環球時報）

兩岸關係已進入「不統而統」與「不獨而獨」的對決階段。

「不統而統」是中國社科院台灣研究所所長朱衛東6月在杭州一場論壇上提出的。朱衛東表示，對台工作要既反冒進急躁也反拖延懈怠，要因勢利導，積極作為，全力塑造大環境，力爭形成「不統而統」大勢。朱衛東雖未進一步闡釋何謂「不統而統」，但從中共近年對台作為其實也不難理解。

7月31日，中國海警局發布新聞稿稱，中國海警秀山艦編隊在「中國台灣島以東海域依法開展常態化執法巡查」。中國海警是在今年6月1日，首次單獨以「執法巡查」之名，由岱山艦編隊赴台灣東部海域開展相關行動。

隨後，6月6日至10日，大陸交通運輸部也宣布赴台灣東部海域執行海上交通專項執法和掃測行動。6月16日至18日，大陸自然資源部接棒在台灣東部海域開展海洋環境調查；7月4日，中國海警局宣布，由秀山艦編隊接替岱山艦編隊，在台灣東部海域開展「常態化」執法巡查；7月17日至26日，農業農村部在台灣東部海域開展漁業資源調查。

賴政府將中共近期在台灣東部海域這一系列作為稱為海上灰色地帶侵擾，但這就是中共當前對台「不統而統」的作為之一，也是北京對民進黨近十年各種「不獨而獨」作為的回應。

民進黨不敢直接宣布台獨而採改「不獨而獨」最典型的表現，就是賴清德2023年4月12日以民進黨總統候選人被提名人身分在記者會上所說的那番話：台灣已是主權獨立國家，不必另行宣布獨立。賴就任總統後更進一步透過以國籍法而非兩岸條例來處理陸配身分問題等諸多作為，持續強化「不獨而獨」。

如今，中共以「不統而統」來應對「不獨而獨」，可以預見，中共的作為絕不會只有目前在台灣東部海域的這些侵擾行動。

擔任中國農業農村部在台灣東部海域漁業資源調查首席科學家的中國水產科學研究院東海水產研究所副所長鄭漢豐告訴環球時報，台灣東部海域是迄今發現的唯一分布於中國專屬經濟區內的「藍鰭金槍魚」產卵場。「藍鰭金槍魚」就是台灣俗稱的「黑鮪魚」。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」指出，「7月份出現在這裡的魚，到了冬天未必還在；今年探查到的魚類種群規模，明年也可能發生變化」。因此從漁業資源管理的邏輯看，中國還將會推進相關行動。玉淵譚天並強調，「漁權就是海權」。

以當前兩岸關係加上中共正力爭形成「不統而統」大勢，未來的黑鮪魚季，如果台灣東部海域出現大批中國漁船加入捕撈行業，也不會太讓人意外。畢竟北京已經公開宣示，中國漁民從古至今便在這片海域進行航海或漁業生產，中國在這片海域享有主權權利。

精華 FAQ

  • 此概念由中國社科院台灣研究所所長朱衛東提出，重點是透過因勢利導、積極作為與塑造大環境，讓對台局勢朝有利北京的方向發展，最終形成不必正式統一宣告、卻逐步達成統一效果的態勢。

  • 包括中國海警以「常態化執法巡查」名義進入海域，交通運輸部執行海上交通專項執法與掃測，自然資源部進行海洋環境調查，農業農村部則做漁業資源調查，呈現多部門接力施壓。

  • 文章認為民進黨不直接宣布台獨，卻透過「台灣已是主權獨立國家」等說法與相關政策持續強化獨立化效果；北京則以海域執法、主權宣示與漁業行動回應，形成雙方對抗。

中共

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