兩岸朝「先包機、後直航」推動 商總透露已與陸委會協商

陸委會主委邱垂正。（本報資料照片）

中華民國 全國商業總會理事長許舒博透露，為爭取恢復兩岸更多直航點，已與陸委會主委邱垂正協商，朝「先包機、後直航」方向推動，並將大陸西安、昆明往返台灣的包機需求送交民航局審查。他昨天說，首班西安班機可望8月下旬啟動，預估搭載100多名旅客，目標趕在中秋節前，讓台商直航返台。

許舒博表示，大陸希望恢復的哈爾濱、西安、昆明、烏魯木齊、蘭州直航點，都是台灣民眾熱門旅遊城市，既無國安疑慮，也能減少轉機奔波、節省時間與交通成本，對促進兩岸交流及觀光都有助益。

他說，賴清德總統多次公開表示希望推動兩岸交流，盼政府能務實回應民眾需求，加速恢復更多直航點。日前他已與邱垂正協商，陸委會認為，相關航點若尚未恢復定期直航，可先透過包機方式啟動。

許舒博指中國東方航空已將西安、昆明包機需求送交民航局審查，若順利，首班西安包機可望於八月下旬成行，預計搭載一百多名旅客，以返台過中秋節的台商為主。陸方也希望台灣能組團，搭同一班飛機前往西安參訪，提高班機載客率，降低航空公司營運成本。

他表示，目前相關作業已有實質進展，後續只要包機順利執行，航空公司再正式提出定期直航申請，政府即可啟動審查程序，逐步恢復更多兩岸直航點。