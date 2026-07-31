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鄭麗文捐款熊本 日台協辦感謝式 學者：日加強與藍互動

記者屈彥辰／台北31日電
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日本台灣交流協會31日將舉辦儀式，感謝國民黨主席鄭麗文對日本熊本強震捐款；圖為去...
日本台灣交流協會31日將舉辦儀式，感謝國民黨主席鄭麗文對日本熊本強震捐款；圖為去年11月鄭麗文和日本台灣交流協會代表片山和之（左）會面。（取材自鄭麗文臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭麗文將赴日台協會捐款慰問熊本7.1強震災民。
  • 重點二：日方特別舉辦感謝儀式，片山和之將親自出席接受。
  • 重點三：學者認為此舉顯示日本有意加強與國民黨互動。

日本熊本發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文31日將前往日本台灣交流協會，交付捐款以表慰問，日本駐台代表片山和之將親自接受。學者解析，此舉極具政治意涵，顯示日方有意加強與國民黨的互動，凸顯與台灣朝野都保持友好關係。

本報系聯合報報導，國民黨文傳會主委陳以信表示，此舉旨在深化台日情誼與表達關懷，捐款金額則視情況公布，金額非重點，而鄭麗文上任後，也與日本台灣交流協會保持密切互動。

日本台灣交流協會將於31日上午11時45分至中午12時舉行感謝儀式，以中文進行，由片山和之代表出席。

陳以信說，鄭麗文非常關心日本熊本地震的相關事情，除了對日本民眾的關心以外，熊本當地已有很多台灣人，因台積電到該地投資而居住，所以鄭麗文對當地台人的安全，也都表達關心。

陳以信指出，國民黨跟日本這些年其實有經常性的往來，包括日本眾議員、地方議員，自民黨青年局來訪台灣的時候，也都會到國民黨拜會。國民黨跟日本各界近年有非常好的互動關係，鄭麗文上任黨主席之後，也跟日本台灣交流協會保持密切的互動。這次跟日方表示，鄭麗文要捐款來慰問熊本地震的災戶、災民，日方代表表示接受，且也非常重視。

陳以信強調，最重要的是表達對災民的慰問，金額不是重點，關鍵是在於強化台日之間的情誼，在困難的時候展現情誼與關懷，希望當地災民平安，得到慰藉。

另據中國時報報報導，日台交流協會專為鄭麗文舉辦接受捐款儀式，引發外界揣測。由於行政院長卓榮泰日前因赴日看球行程曝光，傳出日方外交體系不滿，民進黨與日本關係是否因此產生變化，備受關注。

淡江大學戰略所教授馬準威表示，日台交流協會不僅致贈感謝狀，還特別為鄭麗文舉辦儀式，顯示日方可能有意加強與國民黨及鄭麗文的互動。由於目前日中關係不佳，日本或許希望透過較能與大陸溝通的台灣在野黨領袖，取得訊息並建立間接聯繫。

他認為，日本可能不希望對台關係集中於單一政黨，嘗試藉由接觸國民黨分散風險，以便在維持台日友好的同時，保留與大陸溝通的空間。

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，Aeon Mall熊本購物中心大樓嚴重損毀。...
日本熊本縣28日發生規模7.1強震，Aeon Mall熊本購物中心大樓嚴重損毀。（歐新社）

精華 FAQ

  • 她將交付捐款慰問日本熊本7.1強震災民，並表達對當地民眾及在熊本生活的台灣人的關心，重點在展現台日情誼與災後關懷。

  • 協會將在31日上午舉行中文感謝儀式，由代表片山和之親自出席，顯示日方重視這筆捐款，也讓外界解讀為對鄭麗文及國民黨的重視。

  • 淡江大學學者馬準威認為，這反映日本可能想加強與國民黨及鄭麗文互動，並透過較能與大陸溝通的在野黨，分散對台關係風險。

熊本 鄭麗文 日本

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