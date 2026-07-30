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兩岸交流卡關…陸委會放行小貓熊 封殺上海訪團

台灣新聞組／台北30日電
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台北市長蔣萬安（左）29日出席台北市立動物園舉辦的小貓熊「樂樂」（右）與「甜甜」...
台北市長蔣萬安（左）29日出席台北市立動物園舉辦的小貓熊「樂樂」（右）與「甜甜」見面會，感嘆上海訪團主要成員無法來台。（本報系記者／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

上海小貓熊可來台亮相，但上海台辦等主要訪團成員遭陸委會質疑有統戰嫌疑而未成行，北市府與陸方互批，雙城論壇籌辦也再添變數。

中央放行小貓熊交流，卻再度封殺隨行的上海訪團主要成員訪台。對於陸委會認為相關規畫有統戰嫌疑，台北市長蔣萬安昨天大嘆「很可惜」，質疑小動物交流跟統戰有什麼關係？

陸委會主委邱垂正表示，上海方面原本希望由台辦主任、副主任帶團，以研商2026年雙城論壇在台北舉辦為名義來台，並規畫小貓熊見面會，陸委會認為相關規畫「不太適合」，也有統戰嫌疑；不過，對方後來沒有正式提出申請，陸委會也沒有否准申請案。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華批評民進黨無理刁難、暴露其對抗思維，「我們對此予以譴責」。

兩隻小貓熊昨亮相，蔣萬安公布名字為「樂樂」、「甜甜」，並與小貓熊互動，現場大家直呼「太可愛了」。台北市立動物園透露，兩隻小貓熊個性大不同，樂樂親人、而且是吃貨，甜甜個性則比較謹慎害羞，兩隻都愛甜點和蘋果。但現場未見原先邀請的上海台辦主任金梅、副主任李驍東和上海市副秘書長張玉鑫等人。

北市副市長林奕華說，這次北市府邀請金梅等人，除了小貓熊交流，還要談今年雙城論壇籌辦事宜，6月17日就送公文給陸委會，但陸委會口頭直接回覆，稱「都不會同意」金梅等人來台，3位處長、副處長，也只能來2人。她說，陸委會第一關擋住申請，市府後來才中止申請；對於陸委會稱北市未申請，她建議陸委會檢查一下，市府是否有送公文。

林奕華說，其實上海動物園跟台北動物園很早之前就簽訂動物交流，不只上海小貓熊登台，北市白手長臂猿也會去上海動物園，就是動物園彼此的交流，但可能陸委會把它視為較政治化的議題。會不會擔心今年雙城論壇也被卡？林奕華說「當然」。

邱垂正在立法院表示，中共一方面在國際社會打壓台灣，在台海周遭對台步步進逼、極限施壓，另一方面卻又來台採取「軟的」做法，鬆懈台灣社會對中國大陸威脅的警戒；日本也曾送小貓熊給台北市立動物園，為什麼日本沒有舉辦見面會，對岸卻要由台辦主任來台參加見面會？「這難道不是統戰嫌疑嗎？」

邱垂正稱，上海市台辦過去對台有很多不友善行為，包括限制上海台商回台參加海基會相關活動；對於上海市台辦的不友善做法，陸委會當然會有所質疑。但邱垂正也說，沒有對北市的申請案否准，「因為他就沒有提啊」。

陳斌華在例行記者會表示，上海台北城市論壇作為上海與台北兩市重要的機制化交流平台，為促進兩市各領域交流合作發揮了積極作用，成果有目共睹，「小貓熊赴台，受到台灣同胞的廣泛歡迎」。他批評民進黨當局動輒阻撓限制兩岸正常交流合作、破壞兩岸關係的做法，完全違背台灣主流民意，必遭台灣民眾反對與唾棄。

民眾黨前主席柯文哲表示，兩岸之間還是要交流，對於民主自由的政治制度與生活方式，台灣對自己要有信心。

陸委會主委邱垂正29日表示，上海團訪台規畫有統戰嫌疑。(記者胡經周／攝影)
陸委會主委邱垂正29日表示，上海團訪台規畫有統戰嫌疑。(記者胡經周／攝影)

精華 FAQ

  • 因為陸委會同意小貓熊交流，卻認為上海台辦主任等人隨行來台、並參與見面會與雙城論壇籌辦，帶有統戰疑慮，因此引發是否放行的爭議。

  • 陸委會說北市沒有正式提出申請，所以不是否准，而是未受理；北市府則表示6月17日已送公文，且接獲口頭回覆稱金梅等人「都不會同意」來台。

  • 事件使動物交流被政治化，北市府擔心今年雙城論壇也會受阻；陸方則批評民進黨阻撓正常交流，雙方對兩岸互動的立場對立更加明顯。

蔣萬安 雙城論壇

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