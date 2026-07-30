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新聞評論／南海博弈 軟弱的台灣正被邊緣化

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解放軍南部戰區26日表示，已安排海空力量在南海海域進行例行巡航，並批評菲律賓拉攏...
解放軍南部戰區26日表示，已安排海空力量在南海海域進行例行巡航，並批評菲律賓拉攏域外國家組織「聯合巡航」破壞地區和平穩定。（取自解放軍南部戰區微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南海仲裁10年後，陸菲在仁愛暗沙等海域衝突升高。
  • 重點二：美國迅速介入並拉攏盟友，強化對南海的軍事與外交布局。
  • 重點三：文章批評賴政府挺菲卻淡化主權，致台灣在南海被邊緣化。

南海仲裁屆滿10年，南海島礁爭端不止。中國大陸與菲律賓船艦5天內3度在仁愛暗沙（大陸稱仁愛礁）、民主礁（大陸稱黃岩島）等海域摩擦對峙，雙方互控暴力襲擊、侵闖挑釁，破壞南海和平穩定。南海情勢升級，牽動美、日、澳的印太安全布局；陸菲島礁主權爭端，已演成大國的南海博弈。

美國迅速介入，一方面譴責中國船艦危險且具侵略性行動，一方面重申美菲共同防禦承諾。美軍出動核動力航母「華盛頓號」，通過呂宋海峽前往南海執行任務，以行動表態。美日菲三國正在南海舉行聯合海上演習，強化協同作戰能力，也劍指中國大陸。美國總統川普則在與菲律賓總統小馬可仕的通話中保證，將在9月川習會上，主動提出菲方的關切。

擅長舔美蹭日的賴政府，也抓住機會發聲，跟在美國後面譴責陸方使用武力傷人。事實上，13年前外交部曾嚴正重申南沙群島仁愛暗沙主權屬於中華民國，並抗議菲律賓派軍艦前往仁愛暗沙的非法作為。如今賴政府為了抗中，對於菲律賓侵害我主權的行為，卻反視若無睹。

南海仲裁案10周年之際，美國揪了菲律賓、日本等發表14國聯合聲明，重申南海仲裁具法律拘束力，並指中國大陸的主張缺乏國際法依據。但美國自己並未批准《國際海洋法公約》，且除菲國外，無一是南海相關國家。中國大陸則駁斥南海裁決只是一張「廢紙」，並指責美國等域外國家在南海強化軍力部署、橫衝直撞、煽風點火。

問題在，長期被排除參與南海談判的台灣，雖是南海諸島主權聲索國，賴總統卻連拒絕仲裁結果、重申中華民國在南海諸島的固有主權等立場都不敢說，連太平島「是島不是礁」也說不出口，只能藉軟弱聲明懇求國際將台灣納入多邊協商機制。正如不久前日、菲不顧我國權益，逕自對我東部海域啟動專屬經濟區及大陸棚劃界談判，外交部起初還大加肯定，只請求日菲畫界不要損及台灣利益。賴政府的外交軟弱，其來有自。

賴政府如此討好菲律賓，卻馬上遭菲律賓反手一個巴掌打臉。相對的，陸菲海上摩擦對峙，相互譴責之聲不斷，卻能一方面嚴正交涉，一方面推進外交對話。小馬可仕在總統府見中國駐菲大使，希望「重置」雙邊關係；陸菲外長會晤也照常舉行，菲國並且重申堅持一個中國政策。這項政策，與1975年雙方建交公報所表述「充分理解和尊重中國政府關於只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分的立場」一致。但賴政府對此，亦未置一詞。

菲律賓掌握巴士海峽與第一島鏈交通咽喉，成為美中地緣政治競爭與海權對抗的最前線，因此美國挺菲，但不讓情勢失控。美國國務卿魯比歐會晤中國大陸外長王毅，為大陸國家主席習近平9月訪美鋪路；他同時強調，美國會繼續與中國大陸維持關係，但不會以犧牲區域盟友為代價。相對的，各國區域安全雖仍仰賴美國協助，但盟友並不敢單獨押注美國。陸、菲在海上槳棍互擊，水炮強噴，天天擺出罵陣，但雙方都知道彼此底線，外交對話也持續進行；雙方均同意推進「南海行為準則」在今年底前完成談判。

陸、菲兩國在南海對峙，台灣自以為和菲國站在同一陣線，卻忘了那裡是自己領土。尤其，菲律賓仍積極與中國展開對話，並強調充分理解大陸關於台灣問題的立場。而台灣表態挺菲，卻軟弱到自甘讓菲國騎在頭上。從日菲劃界到南海談判，台灣都被徹底邊緣化。外交淪落至此，令人浩嘆！

精華 FAQ

  • 文章指出，仁愛暗沙、民主礁等海域的陸菲摩擦持續升級，已從島礁爭端演變成美中角力下的南海博弈，並牽動印太安全布局與區域軍事對峙。

  • 文中稱美國一方面譴責中國大陸行動，另一方面重申對菲律賓防務承諾，還派航母與盟友聯演，並透過外交接觸維持對中關係，避免局勢失控。

  • 作者認為賴政府為了抗中而跟隨美方挺菲，卻不敢明確主張中華民國在南海的固有主權，也未強硬回應菲方作為，導致台灣在南海談判中被徹底邊緣化。

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