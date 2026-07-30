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國台辦：兩岸復航航線 載客率最高97%

特派記者陳宥菘／北京30日電
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中國大陸國台辦發言人陳斌華29日對台喊話，促取消對兩岸直航的「不合理限制」。（記...
中國大陸國台辦發言人陳斌華29日對台喊話，促取消對兩岸直航的「不合理限制」。（記者陳宥菘／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

大陸7月恢復與新增4條兩岸直航航線，最高載客率達97%，國台辦並呼籲台灣取消限制，推動兩岸空中直航正常化。

7月以來，中國大陸航空公司恢復、新增了4條兩岸直航航線，大陸國台辦發言人陳斌華昨透露，最高載客率高達97%，並再度喊話台灣方面取消對兩岸直航的「不合理限制」，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

陳斌華指出，大陸東方航空1日恢復運營成都至台中航線，迄今已執行7個往返班次，平均客座率（載客率）為95%﹔4日春秋航空恢復運營寧波至高雄航線，已執行5個往返班次，平均客座率為87%﹔23日，山東航空恢復運營青島至台中航線首班客座率為97%﹔28日，浙江長龍航空恢復運營成都至台中航線。

陳斌華並指，大陸方面推動全面恢復兩岸空中直航正常化的態度是積極且明確的，籲台方「正視兩岸空中客運直航的現實需求，順應民心」。據陸方統計，今年上半年兩岸空中直航旅客313.78萬人次，年增15%。

台灣目前共開放15個大陸定期航班航點，遠低於疫情前水準，陸方多次呼籲全面恢復兩岸空中客運直航正常化，具體包括恢復烏魯木齊、西安等5個航點，陸委會則以沒有航空公司申請等為由，給軟釘子回應。

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