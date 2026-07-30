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「稱正常交流」藍黨員林雪峰被控中資介選 4年刑定讞發監

台灣新聞組／嘉義30日電
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曾代表國民黨參選嘉義市西區議員落選、現任嘉義縣黨代表林雪峰違反反滲透法及總統副總...
曾代表國民黨參選嘉義市西區議員落選、現任嘉義縣黨代表林雪峰違反反滲透法及總統副總統選舉罷免法，判處有期徒刑4年、褫奪公權3年定讞。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

國民黨員林雪峰被控接受中國大陸資助，以招攬村里長赴陸旅遊並宣揚侯友宜當選，遭依反滲透法與選罷法判刑4年，最高法院駁回上訴後發監。

國民黨員林雪峰為求總統候選人侯友宜當選，接受中國大陸資助，招攬嘉義縣村里長赴大陸旅遊，利用餐敘宣揚侯當選「才能促進兩岸交流」，檢方依反滲透法、總統副總統選舉罷免法起訴。林女辯稱是正常交流且「中共是我國的友好勢力，非境外敵對勢力」，一、二審都判四年徒刑，最高法院昨駁回上訴定讞，她晚間遭拘發監。

嘉義地檢署昨天收到最高法院判決主文，考量案件涉及國安，立即啟動防逃機制並開立傳票，要求林女於今日下午2時報到發監，但轄區警方送達傳票時，林雪峰躲在家中不願簽收。檢方開立拘票，警方至林家拘人到案，訊問後昨晚七時許發監執行。

檢方起訴指出，林雪峰接受浙江省台州市台辦處長委託、指示及資助，招攬村里長等人於2023年8月至11月間分3團造訪台州市，行程為6天5夜。團員僅須支付機票、在台接送及餐費，共約1萬6000元（台幣，下同）或1萬8000元，其餘食、宿、交通、旅遊等費用均由台州市台辦招待，台州市台辦處長和官員也陪同旅遊，宣傳「希望支持國民黨候選人侯友宜當選」。

林雪峰否認犯行，澄清旅行團屬正常交流，無關選舉，並主張中共是「友好勢力」。她說，旅遊團不是她找的，團員九成以上她不認識，是台州市台辦處長找黃姓村長揪團，要她幫忙去照顧團員。律師也說這三次旅遊與過去中共邀請台灣人至大陸旅遊並無不同，檢察官認定是滲透賄選，並不妥當。

林女說，餐敘有聊到各自支持的總統、副總統候選人，但旅遊結束後就未再聯絡，如果她為了行賄，怎可能會這樣呢？但法院不採信她的說法，嘉義地方法院依反滲透法、總統副總統選舉罷免法受滲透來源指示、委託、資助而對有投票權人交付不正利益罪，判她四年徒刑，褫奪公權三年。

台南高分院審酌林雪峰知悉中國大陸是境外敵對勢力，多年來不斷以武力擾亂國家安全，並進行統戰、滲透，意圖影響、破壞民主憲政及社會安定，卻接受對岸「落地招待」及宣導支持特定總統候選人，危害民主法治正常發展，雖撤銷改判但刑度相同。最高法院維持二審見解，駁回上訴。

精華 FAQ

  • 檢方指她接受浙江台州市台辦資助與指示，招攬嘉義縣村里長分3團赴陸旅遊，並在餐敘中宣揚支持侯友宜當選，屬以旅遊名義進行選舉介入。

  • 法院認為行程費用多由對岸招待，且台辦官員陪同並明確宣傳支持特定候選人，已非單純民間互訪，而是受滲透來源指示、委託、資助的選舉不正利益。

  • 一審、二審都判她4年徒刑並褫奪公權3年，最高法院昨駁回上訴定讞；嘉義地檢署隨即啟動防逃並拘提到案，昨晚已發監執行。

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