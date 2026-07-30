「賴清德舊屬」李退之登陸洽商 國台辦：不搞分裂都歡迎

農委會前副主委李退之，多次前往北京談生意。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 李退之被指以賴清德舊屬名義多次赴陸洽商，國台辦重申歡迎台胞交流創業，但李退之否認相關爆料並稱僅為咖啡參展。

媒體報導，民進黨籍前農委會副主委李退之近年轉往商界發展，對外打著「賴清德 舊屬」、「梁文傑大學同學」名號，多次前往大陸洽商。大陸國台辦今天表示，「只要不搞分裂活動」，大陸對台胞到大陸生活、就業、創業都歡迎。

大陸國台辦29日上午召開例行記者會，針對李退之轉往大陸發展，陸方如何看待綠營前政務官背景人士到大陸進行民間、商務交流？發言人陳斌華表示，兩岸同胞是一家人，常來常往、走進走親，是自然而然的事，是大勢所趨、人心所向。

陳斌華強調，台灣同胞「只要願意參與兩岸交流合作，不搞分裂活動」，到大陸觀光、交流、學習、生活、就業、創業都歡迎。兩岸同胞應該攜起手來，加強交流合作，推動兩岸關係和平發展，增進同胞親情福祉，共創兩岸關係美好未來。

根據鏡週刊報導，李退之回應表示，今年數次赴陸是為了洽談咖啡參展，但否認部分爆料內容，他表示，他與梁文傑確實是同班同學，但自己這幾年已淡出政壇，根本沒能力做什麼兩岸中介者，更不可能說要幫台商解決什麼疑難雜症。

李退之曾於2017年至2019年賴清德擔任行政院長時期擔任農委會副主委，並在2019年民進黨總統初選期間擔任賴清德陣營發言人，之後逐漸淡出政壇並投入商界。

此外，近日網傳甫當選民進黨中執委的台南市議員謝舒凡胞姊謝琬琪，疑在中國大陸涉及不法遭逮，滯留迄今。謝舒凡昨說「姊姊跟家人失聯多年，不清楚近況」；謝琬琪父親、南市前議員謝財旺手機不通，截稿前無法得知回應。

國民黨立委謝龍介昨在立法院內政委員會質詢，指有民進黨幹部親戚在大陸疑似失蹤、涉及刑事犯罪，詢問陸委會有無掌握？是否「蓋牌」不願意公布？陸委會主委邱垂正表示，會依兩岸共同打擊犯罪處理，並進一步了解。謝龍介追問，是否家屬希望低調？邱垂正表示，大陸公安有可能會通知家屬不要跟政府聯繫，否則案子會更難解決。

謝家近年捲入爭議事件，2022年11月10日九合一選舉前發生「學甲八八槍擊案」，凶嫌孔祥志前往當時作為謝舒凡競選總部的謝財旺議員服務處連開卅槍，隨後再前往學甲區頂山寮某科技公司掃射五十八槍震驚全台，外界懷疑牽扯利益糾紛。