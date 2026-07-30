我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共五中全會訂10月召開 研究推進全面「從嚴治黨」等議題

整理包／Fed按兵不動 市場如何解讀Fed利率決策？

「賴清德舊屬」李退之登陸洽商 國台辦：不搞分裂都歡迎

台灣新聞組／綜合30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
農委會前副主委李退之，多次前往北京談生意。（本報資料照片）
農委會前副主委李退之，多次前往北京談生意。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

李退之被指以賴清德舊屬名義多次赴陸洽商，國台辦重申歡迎台胞交流創業，但李退之否認相關爆料並稱僅為咖啡參展。

媒體報導，民進黨籍前農委會副主委李退之近年轉往商界發展，對外打著「賴清德舊屬」、「梁文傑大學同學」名號，多次前往大陸洽商。大陸國台辦今天表示，「只要不搞分裂活動」，大陸對台胞到大陸生活、就業、創業都歡迎。

大陸國台辦29日上午召開例行記者會，針對李退之轉往大陸發展，陸方如何看待綠營前政務官背景人士到大陸進行民間、商務交流？發言人陳斌華表示，兩岸同胞是一家人，常來常往、走進走親，是自然而然的事，是大勢所趨、人心所向。

陳斌華強調，台灣同胞「只要願意參與兩岸交流合作，不搞分裂活動」，到大陸觀光、交流、學習、生活、就業、創業都歡迎。兩岸同胞應該攜起手來，加強交流合作，推動兩岸關係和平發展，增進同胞親情福祉，共創兩岸關係美好未來。

根據鏡週刊報導，李退之回應表示，今年數次赴陸是為了洽談咖啡參展，但否認部分爆料內容，他表示，他與梁文傑確實是同班同學，但自己這幾年已淡出政壇，根本沒能力做什麼兩岸中介者，更不可能說要幫台商解決什麼疑難雜症。

李退之曾於2017年至2019年賴清德擔任行政院長時期擔任農委會副主委，並在2019年民進黨總統初選期間擔任賴清德陣營發言人，之後逐漸淡出政壇並投入商界。

此外，近日網傳甫當選民進黨中執委的台南市議員謝舒凡胞姊謝琬琪，疑在中國大陸涉及不法遭逮，滯留迄今。謝舒凡昨說「姊姊跟家人失聯多年，不清楚近況」；謝琬琪父親、南市前議員謝財旺手機不通，截稿前無法得知回應。

國民黨立委謝龍介昨在立法院內政委員會質詢，指有民進黨幹部親戚在大陸疑似失蹤、涉及刑事犯罪，詢問陸委會有無掌握？是否「蓋牌」不願意公布？陸委會主委邱垂正表示，會依兩岸共同打擊犯罪處理，並進一步了解。謝龍介追問，是否家屬希望低調？邱垂正表示，大陸公安有可能會通知家屬不要跟政府聯繫，否則案子會更難解決。

謝家近年捲入爭議事件，2022年11月10日九合一選舉前發生「學甲八八槍擊案」，凶嫌孔祥志前往當時作為謝舒凡競選總部的謝財旺議員服務處連開卅槍，隨後再前往學甲區頂山寮某科技公司掃射五十八槍震驚全台，外界懷疑牽扯利益糾紛。

精華 FAQ

  • 依媒體報導與李退之說法，他今年數次赴陸主要是為了洽談咖啡參展事宜，並非外界所稱的政治中介或協助處理兩岸疑難雜症。

  • 國台辦發言人陳斌華表示，兩岸同胞是一家人，只要願意參與交流合作、且不搞分裂活動，到大陸觀光、學習、生活、就業、創業都歡迎。

  • 李退之曾在賴清德任行政院長期間任農委會副主委，也在2019年賴清德總統初選時擔任發言人；他並證實與梁文傑是大學同班同學。

賴清德

上一則

新北熱戰 藍營民調：李四川贏蘇巧慧6.9百分點

下一則

新聞眼／監院重話重辦 凸顯政院輕放楊珍妮霸凌

延伸閱讀

黑白集／賴清德子弟兵北京賣咖啡 梁文傑別裝沒事

黑白集／賴清德子弟兵北京賣咖啡 梁文傑別裝沒事
白營登陸 國台辦表歡迎 避談黃國昌移出黑名單

白營登陸 國台辦表歡迎 避談黃國昌移出黑名單
民眾黨首次組團赴中後...黃國昌是否移出「黑名單」？國台辦這樣說

民眾黨首次組團赴中後...黃國昌是否移出「黑名單」？國台辦這樣說
中配周滿芝判關8年定讞 國台辦批民進黨：充當台獨打手決不寬貸

中配周滿芝判關8年定讞 國台辦批民進黨：充當台獨打手決不寬貸

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂