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黑白集／賴清德子弟兵北京賣咖啡 梁文傑別裝沒事

黑白集
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農委會前副主委李退之，多次前往北京談生意。（本報資料照片）
農委會前副主委李退之，多次前往北京談生意。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

文章以諷刺口吻指李退之赴北京接洽咖啡博覽會，批評賴系人士也在陸經商，並質疑陸委會對綠營赴陸行為雙重標準。

綠媒爆料，賴清德子弟兵、前農委會副主委李退之多次前往北京談生意，還自稱與陸委會副主委梁文傑是大學好友，可協助台商處理疑難雜症。儘管陸委會再三提醒，台灣民眾赴陸被留置及失蹤的風險激增，顯然自己人都不相信。

李退之是賴清德台南市長時的核心幕僚，一路追隨北上入閣。賴清德爭奪總統初選落敗，李退之轉而從商。巧的是，賴總統政治老師洪奇昌仕途不順，也在大陸打著賴系名號從事「經貿交流」。可見，中共統戰對象不限於國民黨，陸委會卻只盯著藍營捉中共同路人。難道有黨證才能賺紅錢？

李退之說，他接受台灣咖啡合作社委託，赴北京接洽參加咖啡博覽會。說來諷刺，北京咖博會是亞洲規模最大，儘管近年咖啡業者在國際賽事受地緣政治影響常遇打壓，還是得登陸拓展商機。若非總統搞壞兩岸關係，咖啡農也不必如此委屈，更無須走「賴系旁門」的左道。

總統子弟兵到北京賣咖啡，是一幅賴清德荒謬治國的寫真。他說，台灣要遠離中國賺世界錢，殊不知大陸已是國際級市場。他把兩岸大門關上，卻讓自己子弟兵去當紅頂買辦。

饒慶鈴因在海峽論壇以短片推銷釋迦，被陸委會認定接受統戰。李退之去北京幫咖啡農喬參展，被安排在「港澳台區」，這算不算統戰樣板？梁文傑別裝沒事！（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 內文稱李退之受台灣咖啡合作社委託，前往北京接洽參加咖啡博覽會，並在當地協助業者拓展商機，還自稱可幫台商處理疑難雜症。

  • 作者認為陸委會長期只盯著藍營人士是否受統戰，卻對綠營背景人士赴陸經商、交流視而不見，質疑其標準不一，甚至有雙重標準之嫌。

  • 文章拿饒慶鈴在海峽論壇推銷釋迦被視為統戰案例，對照李退之赴北京幫咖啡農參展也被安排在港澳台區，藉此質疑兩者是否都可被解讀為統戰樣板。

賴清德 國民黨 中共

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