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AIT公開台美海巡合作 管碧玲：美方了解台灣海巡是台海唯一執法機關

記者巫鴻瑋／高雄即時報導
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美國海岸防衛隊傳奇級巡邏艦米吉特號USCGC Midgett（左）與台方海巡署巡...
美國海岸防衛隊傳奇級巡邏艦米吉特號USCGC Midgett（左）與台方海巡署巡防救難艦台北艦（右）同框。（取材自管碧玲臉書）

美國在台協會AIT今於臉書發文指出，美國海岸防衛隊與台灣海巡署正緊密協調多項共同海事目標，海巡署今也說明台美近日共同合作破獲高階晶片走私案，防堵晶片成為軍事威權擴張的工具，顯示雙方在台海及西太平洋海域的廣泛合作成效卓著，海委會主委管碧玲更發文稱「美方真實的了解台灣海巡是台灣海域唯一執法機關」。

海巡署指出，海巡署是依照台灣與美國簽署的海巡合作備忘錄，持續與美方保持緊密合作，並在海上聯合搜救、查緝走私犯罪、打擊非法漁業、海洋環境保護及專業教育訓練等議題上強化交流，朝全方位的合作夥伴關係邁進，台美聯手破獲高階晶片走私案，不僅提升了印太地區海上的執法與應變能量，也有效確保台海及印太區域的和平與穩定。

針對AIT主動發文並公布美國海岸防衛隊艦艇與台方艦艇同框影像，管碧玲表示，這顯示美方真實了解海巡是台灣海域唯一的執法機關，美方在台灣海域執法合作的唯一對象就是台灣海巡。

管碧玲直言，在中國大肆誇耀其以「假執法，真襲擾」破壞以國際法、聯合國海洋法公約下以規則為基礎的國際秩序、挑釁區域和平之際，美方此項公布深具意義，是展現維持西太平洋安全與和平決心的新舉措。

管碧玲提到，今年1月30日她曾邀請AIT處長谷立言、AIT高雄分處前處長張子霖登上海巡「雲林艦」寫春聯與包水餃，當時便曾強調「沒有台美合作，就沒有今天這麼有實力的海巡」台美合作讓海巡在空中有強大能量、在海上有精銳特種部隊。

她重申，從搜救、災害救援、資源保育到治安打擊，台灣均是美國可靠的夥伴，雙方海巡合作的鞏固，實質有助維護並穩定印太海事安全。

根據AIT臉書公布內容，隨著颱風季到來，台美海巡緊密協調的共同目標包含搜救、熱帶風暴防禦、災害救援、海洋資源保育、打擊非法捕魚以及攔截海上毒品走私等項目，美方感謝台灣在海事安全方面的夥伴關係，並將持續支持台灣在全球議題上做出實質貢獻，包括海事執法交流與國際合作。

精華 FAQ

  • AIT表示美國海岸防衛隊與台灣海巡署正緊密協調海事目標，並公開艦艇同框影像，凸顯雙方在搜救、打擊走私、反非法漁業與災害救援等面向的合作。

  • 海巡署指出，台美近日共同合作破獲高階晶片走私案，目的在防堵晶片被軍事威權擴張利用，也顯示雙方在台海與西太平洋海域的執法合作成效明顯。

  • 管碧玲認為，這代表美方真實了解台灣海巡是台灣海域唯一的執法機關，且美方在台灣海域執法合作的對象只有海巡署，對維持西太平洋安全具有象徵意義。

AIT

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