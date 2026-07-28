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AIT揭露台美海巡主力艦編隊航行 宣示「緊密協調合作」

記者洪哲政／台北即時報導
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美國在台協會（AIT）臉書粉專28日披露台美海巡艦編隊航行的畫面，貼文表示美國海...
美國在台協會（AIT）臉書粉專28日披露台美海巡艦編隊航行的畫面，貼文表示美國海岸防衛隊與台灣海巡署正緊密協調多項共同的海事目標。（取材自AIT臉書粉專）

美國在台協會（AIT）臉書粉專今天披露台美海巡艦編隊航行的畫面，貼文表示美國海岸防衛隊與台灣海巡署正緊密協調多項共同的海事目標。

AIT披露的是海巡署4000噸級巡防救難艦「台北艦」 （CG5005）與美國海岸防衛隊米吉特號遠洋巡邏艦（USCGC Midgett, WMSL-757），兩艦在不明海域編隊航行的畫面。海巡署上午對此暫無回應。

AIT貼文（https://www.facebook.com/share/p/1aYYuGSo22/?mibextid=wwXIfr）表示，隨著颱風季到來，美國海岸防衛隊與台灣海巡署正緊密協調多項共同的海事目標，包括搜救、熱帶風暴防禦、災害救援、海洋資源保育、非法捕魚打擊，以及海上毒品走私攔截等。

貼文表示，美國感謝台灣在海事安全方面的夥伴關係，並持續支持台灣在全球議題上做出實質貢獻，包括海事執法交流與國際合作等。

台美海巡交流密切，美國海岸防衛隊在台設有聯絡官。據信台美海巡曾在帛琉等第三地進行過多次海上聯合演訓。

AIT

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