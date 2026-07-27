我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

美駐多倫多總領事館 再遭槍擊

即時短評／能不能讓陳佩琪遊的北京就只是北京？

記者郭雪筠
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪說，自己近期到中國大陸旅遊一周，難道一介平民不能去北...
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪說，自己近期到中國大陸旅遊一周，難道一介平民不能去北京旅遊。(取材自陳佩琪臉書)

近日有網友在社群平台上貼文，附上貌似柯文哲太太陳佩琪的照片，並寫下「陳佩琪昨晚在北京」的內文。27日陳佩琪坦言，近期到大陸旅遊一周，難道一介平民不能去北京旅遊？並表示自己除了跟店員和服務員等有簡單對話，並沒有和其他什麼人多接觸交談。陳佩琪又說：「先生早上出門前還問我旅遊感想，我說amazing、great，先生笑笑說要我別寫出來，說等會青鳥就圍上來把我殺了。我反問他，台灣是被鐵幕圍著，還是威權獨裁？人民寫旅遊感想還要審查啊？」

柯文哲案已進入司法程序，政治人物家屬的私生活屬個人隱私。但看陳佩琪的遭遇，不僅連個單純的旅遊都會被有 心人拿政治有色眼鏡檢視，甚至還得背負恐遭政治網暴的恐懼。試想，若今天陳佩琪去的是東京或新加坡，會被單獨放上社群平台檢視嗎？為什麼今天她去了北京，在台灣便輕易被上綱為一個「類政治事件」，還得要特別強調沒有跟其他人多接觸交談？這不正是人民所厭惡的「寒蟬效應」？

說到底，北京從中共建政之後的數十年來，它雖是中國大陸的政治中心，但對於中國大陸人民甚至全球各國的遊客而言，相較戒備森嚴的中南海，恐怕紫禁城故宮、天壇、頤和園、清華北大校園等景點，甚至是北京烤鴨、冰糖葫蘆、炸醬麵等美食才更具有吸引力。但賴政府上台後，卻力圖將北京塑造成一個「只剩政治」的「極權國家首都」地理符號，但如此的北京意象放在當前兩岸民間交流的趨勢下，卻又顯得無比彆扭。

例如，22日陸委會再次更新「截至22日赴陸遭留置盤查、失聯、限制人身自由」數據，並表示與上周（截至15日）相較，增加七人；但諷刺的是，根據大陸公布的數據，今年上半年台灣民眾赴陸達285萬人次，較去年同期成長逾20%。兩岸關係已形成檯面下各自交流、檯面上嚴厲阻撓的態勢，如果不是網民爆料，誰會知道哪位政治人物或其家屬，去了大陸旅遊？既然上半年便有百萬人次去大陸，單一政治人物家屬去北京旅遊，又有何必須對外說明的必要？

同樣在今天，陸委會副主委沈有忠表示，大陸推出的「台青e家」服務平台恐有疑慮，「以就業、實習為名，要求民眾提供完整資料，但這些資料未來會如何被使用我們不知道」，同時不忘強調隨著地方選舉到來，大陸對台作為可能增加。其實許多往返兩岸的人可能都知曉，在大陸部分省份早幾年就出現了專門招聘台灣人才的網站專區，只是未有一個整合性的大平台。

事實上，在大陸工作過的百萬台青、台商，在入職或辦事時早已留下各種資料；推動台青去大陸更是對岸長期政策。年輕人才滿世界跑，政府善盡提醒即可，將什麼事情都與「中共介選」捆綁，何苦來哉！

對民進黨政府而言，只要赴陸實習就不可能與政治脫鉤；去北京的意義，也絕不只是吃吃烤鴨、看看故宮。但於許多民眾而言，北京，可能真的僅僅是北京：一座歷史古都、旅遊城市而已。

精華 FAQ

  • 因為有人在社群貼出疑似她的照片並指稱她人在北京，隨即引發政治聯想。她雖說只是一般旅遊，仍被部分網友以政治角度放大檢視。

  • 文章認為北京不應只被看成政治中心，對多數旅客而言，它也是歷史古都與美食景點所在。將北京簡化為極權符號，反而與民間交流現況不符。

  • 作者認為兩岸檯面上雖有阻撓，檯面下交流仍頻繁，赴陸本就普遍存在。政府可提醒風險，但不必把每次赴陸都直接連結到中共介選或政治事件。

上一則

孫女管教、金錢衝突？台男砍媳逾百刀 頭身僅剩骨頭相連

下一則

無懼查水表 萊爾校長製作人再推影片「油萊油去查水表遊戲」

延伸閱讀

被爆料現身北京機場 柯文哲妻子：我去旅遊1周怎麼了嗎？

被爆料現身北京機場 柯文哲妻子：我去旅遊1周怎麼了嗎？
新聞評論/赴陸失聯問題 凸顯陸委會海基會失能

新聞評論/赴陸失聯問題 凸顯陸委會海基會失能
遭警告「別去大陸」 警質疑製造恐慌 陸委會：勿幫中共洗白

遭警告「別去大陸」 警質疑製造恐慌 陸委會：勿幫中共洗白
2台警赴中旅遊遭盤查 陸委會：被問台灣關鍵基礎設施

2台警赴中旅遊遭盤查 陸委會：被問台灣關鍵基礎設施

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實
菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩
迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP
獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人

獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人
中國造台灣政府建築全尺寸模型 每日電訊報揭攻台演練

中國造台灣政府建築全尺寸模型 每日電訊報揭攻台演練