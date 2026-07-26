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新聞評論／賴政府只反跨國鎮壓 哪管國父被整碗捧去

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「民族團結進步促進法」今年3月在大陸14屆全國人大第四次會議第二次全體會議期間通...
「民族團結進步促進法」今年3月在大陸14屆全國人大第四次會議第二次全體會議期間通過。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文指出，大陸新法主要為鞏固民族團結與防範分裂風險，民進黨卻將其政治化為台獨威脅；作者同時批評賴政府借勢操作選舉，並強調中華民族復興才是核心。

北京在7月1日正式實施《民族團結進步促進法》。這部以中華民族內各民族團結為召喚的法案，卻意外勾起了民進黨的戒心，甚至竟被定義為「懲治台獨」的專法，賴政府並高調對號入座，自我宣告是該法緝拿的要犯。但這比較像是冀圖藉著塑造受迫者形象，在年底選舉中成為狂撈選票的收割機。

該法被民進黨大作文章，就是因為單列了一條針對境外的組織和個人破壞民族團結、製造民族分裂行為，規定將「依法追究法律責任」；民進黨卻將它膨脹成遮空蔽日的法律網罟，警告全民皆可能誤觸地雷，這種表演也算震古爍今了。

中共要打造「中華民族共同體」，相關規範當然不會漏掉台灣，適用的卻不是民進黨念茲在茲的條文；賴政府明顯是基於「兩國互不隸屬」以及自外於「中華民族」的解讀。該法在3月12日孫中山先生誕辰紀念日由大陸全國人大通過，中共國家主席同日公布，並自7月1日中共建黨紀念日起施行，寓有繼承孫中山凝聚國族、振興中華遺志之意。但賴政府只在乎中共對台灣的「跨國鎮壓」，哪管我們的國父被中共「整碗捧去」！

其實該法主要是為內部民族團結，澆注更為堅實的土壤，讓歷經百年動盪重新步上復興正軌的國家格局，不再因民族矛盾再次墮入由治而亂的循環。窺其全文，出現最多的語彙即為「鑄牢中華民族共同體意識」；其絕大多數條文，皆是在內部對其政府部門、學校及企業、社團等，課以鑄牢民族共同體意識的責任與義務。

該法還規定「各民族一律平等，禁止對任何民族的歧視和壓迫」，這更是對排他性漢族主義的警惕與約束。例如，去年大陸就冒出了「1644史觀」熱潮，將近代中國積貧積弱、遭列強凌辱的根源，全歸之於1644年入關建號的滿族。該條文正是對此類至今仍在蠢動的漢族主義的防堵。

但此法顯有另一重要目的。中共黨內理論重鎮《求是網》為立法目的所刊文章提及，「境內外敵對勢力利用民族問題對我國進行分裂、滲透、破壞的行徑從未停止」，需要一部固根本、利長遠的法律，有效防範和化解民族領域重大風險隱患。這段文字指涉的，除了疆、藏民族非屬中國論，更有在台灣及海外論壇上日漸喧囂的「中華民族虛構論」。中共立此專法，亦旨在抵擋與駁斥這一意欲解構中華民族的逆潮。

已故大陸知名民族學者費孝通多年前曾提出，中華民族有一個從「自在的民族」到「自覺的民族」的發展歷程。即中華民族作為「自覺的民族實體」，是在百餘年與西方列強對抗中出現的，但做為「自在的民族實體」卻是幾千年的歷史過程中鑄成。而在西方瓜剖下從辛亥革命誕生的中華民國，更是第一個由「自覺的中華民族實體」所撐起的國家。所謂的虛構論不過是拿著西方錯位的民族概念，強行炮製出來的偽學而已。

縱令兩岸政治隔絕，站在中華民國立場，亦無反對振興中華的理由。但這仍不能遮掩此法的重大敗筆。此法將中華民族的復興戴上馬列主義大帽子，指出民族團結進步事業要「堅持中國共產黨的全面領導」，這不僅是驕狂自大，也貶低中華民族的崇榮地位。另外，中共強調中華民族是各民族凝聚成的多元一體大家庭，卻屢見一體強壓多元、取代多元的爭議，這恐怕會是號召民族團結、甚至兩岸融合發展的重大挑戰。

從歷史大潮看，民進黨畏懼的不是那一被誇大的法條，而是中華民族的復興將讓它的台獨夢折戟沉沙。

精華 FAQ

  • 文中認為，民進黨抓住法條中涉及境外組織與個人破壞民族團結的規定，將其放大為全面威脅，藉此塑造受迫者形象，並在選舉中凝聚支持者。

  • 作者主張，該法核心在於強化中華民族共同體意識，防範民族分裂與外部滲透，並約束內部民族主義偏激行為，而非主要針對台灣或單一政黨。

  • 文章批評賴政府只關注所謂跨國鎮壓，卻忽視中華民族復興的歷史趨勢；作者認為，若民族整合持續推進，台獨論述將更難成立。

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