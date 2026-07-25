「關稅是手段、豁免是籌碼」 學者：美恐要求台科技業加速布局

美國公布三○一條款強迫勞動調查結果，台灣適用10%關稅，工商界仍憂心川普政府政策變動大。（本報資料照片）

美國貿易代表署日宣布，對台灣等國部分商品加徵10%，將於美東時間24日生效，取代暫時關稅 。旅美學者翁履中指出，台灣被列入10%組別，相較日本、南韓 、越南 等12.5%組別具一定優勢，但也可能成為美國要求台灣進一步加速科技產業赴美布局的談判籌碼。

翁履中指出，12.5%的關稅差距對電子零組件、ＡＩ伺服器、半導體設備及精密機械等高附加價值產品而言，足以影響企業採購決策，也可能帶來部分轉單效應，這顯示美國目前認可台灣在供應鏈透明度、法規合規與產業能力上的優勢。不過，真正值得注意的是，川普政府正逐步將關稅轉化為美國對外施壓與重塑全球供應鏈的政策工具。

翁履中認為，「關稅是手段，政治才是目的；豁免是籌碼，不是承諾。」台灣不能將短期優勢視為永久保障，未來美國可能透過關稅、產品豁免及市場准入等條件，要求更多半導體、先進封裝、ＡＩ伺服器等高階製造赴美投資。

翁履中認為，台灣最大優勢在於科技產業具不可替代性，先進半導體與高階電子供應鏈短期內仍高度依賴台灣，加上中國面臨更高關稅與科技限制，台灣仍有機會承接供應鏈轉移帶來的訂單。然而，傳統製造業缺乏半導體產業的議價能力，關稅增加恐直接衝擊出口競爭力；此外，台灣未與美國簽署自由貿易協定，現有優惠多建立在政策互信，而非制度保障。