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中科研船闖台限制水域 中官媒：還會有第二次、第三次

記者陳湘瑾／即時報導
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台灣海巡署表示，「蘭嶼艦」及PP-10077艇全程併航監控中國科研船，並以夾擊方...
台灣海巡署表示，「蘭嶼艦」及PP-10077艇全程併航監控中國科研船，並以夾擊方式造浪干擾、廣播驅離。（記者廖炳棋／翻攝）

繼中國在台灣東部海域大規模「海上交通專項執法和掃測行動」後，中國18日下午公布在台灣以東海域開展海洋環境調查。中國官媒稱，這意味此前提出的「近海治理模式」已經涵蓋自然資源領域，並指一些勢力曾試圖干擾「正常作業」。

中國「向陽紅22」科研船18日航入我國限制水域，沿限制水域線一路北上。海巡署19日表示，海巡「蘭嶼艦」及PP-10077艇全程併航監控，並以夾擊方式造浪干擾、廣播驅離，19日凌晨4時20分，「向陽紅22」在彭佳嶼東北方24浬航出限制水域，持續往北離開我國水域。

中國官媒央視旗下「玉淵譚天」20日發文指出，6月16日至18日，中國自然資源部在台灣以東管轄海域海洋環境調查，意味「近海治理模式」已經涵蓋自然資源領域。

文章稱，這次調查屬於年度例行調查安排，也就是調查按計畫、按周期持續進行，體現常態化管理，可以預見未來類似的精查還會有第二次、第三次。

其次該文聲稱，了解台灣以東海域自然資源，可以為海洋國土空間開發保護奠定基礎，後續還可以進行立體分層設權的海洋經濟規畫，水面及水體層的海水養殖，海床及地底土層的跨海橋梁、海底電纜管道、海底隧道等都可以納入開發藍圖。

「玉淵譚天」還指，在例行調查期間，一些勢力曾試圖干擾「正常作業」，「越是有人想攪局，越要把日常調查、巡查、保護工作做扎實、做到位。海警、自然資源部等部門會各司其職、協同推進，將台灣島以東海域納入常態化、系統化管理。」

日前，針對日本和菲律賓啟動專屬經濟海域談判，中國在6月初派4艘大型公務船到台灣東部海域開展「海上交通專項執法行動」，「玉淵譚天」當時曾指，中國對該海域管理不僅將「走向常態」，環台執法還將進入「近海治理模式」。

精華 FAQ

  • 向陽紅22於18日下午航入我國限制水域，沿線北上。海巡署派艦艇併航監控並廣播驅離後，該船在19日凌晨4時20分於彭佳嶼東北方24浬航出限制水域，續往北離去。

  • 官媒指這次調查是年度例行安排，屬按計畫、按周期持續進行的常態化管理，並稱其代表「近海治理模式」已延伸到自然資源領域，未來還會有第二次、第三次類似調查。

  • 文章聲稱，掌握該海域自然資源後，可為海洋國土空間開發保護奠基，並進一步納入海水養殖、海底電纜管道、跨海橋梁與海底隧道等立體分層的海洋經濟藍圖。

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