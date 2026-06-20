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賴清德想跟習近平喝珍奶 盧秀燕：陸委會要辦總統嗎？

台灣新聞組／嘉義20日電
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台中市長盧秀燕（右二）批評賴清德總統想喝珍奶，陸委會卻要查辦赴陸交流，質疑標準不...
台中市長盧秀燕（右二）批評賴清德總統想喝珍奶，陸委會卻要查辦赴陸交流，質疑標準不一致。（記者魯永明／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

盧秀燕質疑賴清德一邊談兩岸交流、一邊查辦赴陸民眾與農會標準不一，台東方面也反彈梁文傑貶低鳳梨釋迦，要求政府務實協助農民。

台中市長盧秀燕昨天到嘉義市力挺「藍白合」嘉義市長參選人張啓楷。針對近期有農會參加兩岸海峽論壇恐遭農業部查處，盧秀燕說，賴清德總統一邊說想和習近平喝珍珠奶茶，一邊查辦赴陸交流民眾及農會，不曉得標準何在，難道陸委會也要偵辦賴總統嗎？

本報系聯合報報導，針對海峽論壇有五個農會恐被農業部查處。盧秀燕表示，賴總統前不久參加外媒記者會時，提到希望與大陸互相合作交流，並和習近平一起喝珍珠奶茶，但目前台灣有些民眾、農會到大陸參加海峽論壇，赴陸交流就要受到陸委會偵辦，難道陸委會要偵辦賴總統嗎？

盧秀燕也說，如果有不同標準的話，只准州官放火，不許百姓點燈，讓人覺得有點奇怪，她不曉得賴總統會不會面臨陸委會偵辦，她認為大家應思考一下兩岸之間的政策，賴總統自己說要跟習近平喝珍珠奶茶，卻不准人民參加兩岸交流，不曉得標準何在。

此外，陸委會副主委梁文傑前天稱鳳梨釋迦「台灣人幾乎不吃」、是「仰賴中共鼻息的農產品」，引發台東農民與地方政府反彈。縣府表示，台灣人每年消費量超過1萬公噸，並非完全沒有內銷市場。農業界則指，政府若要降低對單一市場依賴，應提出替代方案，而非用言論傷害農民。

台東縣副縣長王志輝指鳳梨釋迦9成5出口至中國大陸，讓外界誤以為鳳梨釋迦幾乎全出口，實際台東年產量達2萬公噸，民眾每年消費量超過1萬公噸，「農業部的長官們，趕快出來說話吧」。

台東縣議長吳秀華則在臉書表示，政府的責任是幫農民找市場、找訂單，不是替自己的兩岸政策找理由，農民一整年頂著烈日、冒著風雨，用心栽培鳳梨釋迦，官員一句話就抹殺農民汗水與心血，「梁文傑的說法會讓農民覺得很無奈、也很受傷」。

台北中國時報報導，立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣昨出席台中大甲鐵砧山「取午時水」活動，面對海峽論壇風波擴大，他語重心長說，「民為貴，社稷次之，君為輕」，所有為政者、政府都應該以人民生計為主。

陸委會副主委梁文傑稱鳳梨釋迦「台灣人幾乎不吃」，引發台東農民與地方政府反彈。縣府...
陸委會副主委梁文傑稱鳳梨釋迦「台灣人幾乎不吃」，引發台東農民與地方政府反彈。縣府表示，民眾每年消費量超過1萬公噸。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 她指出賴清德曾說希望和習近平喝珍珠奶茶、促進交流，但如今民眾與農會參加海峽論壇卻可能遭查辦，認為政府標準前後矛盾，令人質疑政策一致性。

  • 她認為若赴陸交流的民眾與農會要被偵辦，那賴清德既然也主張交流，是否同樣應受檢視；她用「只准州官放火」形容政府對兩岸交流採取雙重標準。

  • 台東縣府與農民強調鳳梨釋迦並非沒有內銷市場，年消費量超過一萬公噸，認為政府應協助找訂單、降風險，而不是用貶抑言論否定農民的努力。

賴清德 農業部 盧秀燕

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