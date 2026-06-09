在中國被關3年 八旗總編輯富察傳已獲釋 但遭限制出境
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權威消息來源證實，台灣出版社八旗文化總編輯富察（李延賀），在2023年被中國以「煽動分裂國家罪」判處3年有期徒刑後，已於5月間刑滿獲釋，但由於仍須執行剝奪政治權利1年「附加刑」，目前無法離開中國。
與富察家人維持聯繫管道的消息人士指出，富察確實已經獲釋。針對相關提問，陸委會表示因顧慮家屬，不願證實。中國國台辦發言人陳斌華則表示，請等待周三的例行記者會。
富察於2023年3月21日遭上海市國安單位拘捕後，2025年2月，上海市第一中級人民法院一審宣判，以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。
此前，富察被列為中國高法、高檢「兩高」報告中懲治台獨的具體案例，在中國人大、政協「兩會」期間大肆宣傳。
根據此前台灣媒體報導，富察已出獄，但仍須執行剝奪政治權利1年「附加刑」，目前無法離開中國。富察原本就是中國人，出來後只能待在中國生活，也有跟家人團聚，台灣妻子可以赴中探視，「看起來人是自由的，只是無法離境」。
大陸國台辦早前回應富察是否於5月間獲釋一事表示，李延賀案犯罪事實清楚，司法機關依法公開審理也將依法執行刑法，「島內個別媒體一再翻炒司法個案，污衊抹黑大陸司法體制，居心叵測」。
權威消息來源與家屬聯繫管道指出，富察已於5月間刑滿獲釋；但因仍有剝奪政治權利一年附加刑，現階段只能留在中國，暫時無法離境。 他在2023年遭上海國安單位拘捕後，於2025年2月被上海市第一中級人民法院一審以煽動分裂國家罪判處有期徒刑3年，另併科剝奪政治權利1年。 陸委會表示因顧慮家屬，不願證實相關消息；國台辦則稱案件依法處理，並要求外界等待例行記者會，還指責台灣媒體炒作個案、抹黑大陸司法。
精華 FAQ
權威消息來源與家屬聯繫管道指出，富察已於5月間刑滿獲釋；但因仍有剝奪政治權利一年附加刑，現階段只能留在中國，暫時無法離境。
他在2023年遭上海國安單位拘捕後，於2025年2月被上海市第一中級人民法院一審以煽動分裂國家罪判處有期徒刑3年，另併科剝奪政治權利1年。
陸委會表示因顧慮家屬，不願證實相關消息；國台辦則稱案件依法處理，並要求外界等待例行記者會，還指責台灣媒體炒作個案、抹黑大陸司法。
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