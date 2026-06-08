海域對峙 台海巡署派7艦艇監控驅離中船艦

中國派出四艘大型公務船到台灣東部海域執法，海巡署雖出動七艘艦艇監控，但配合國家海洋日活動，現役最大4000噸級「雲林艦」在高雄開放民眾參觀。(記者張議晨／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國四艘公務船宣稱在台灣東部海域執法，海巡署派七艘艦艇監控並驅離。

中國四艘公務船宣稱在台灣東部海域執法，海巡署派七艘艦艇監控並驅離。 重點二： 雙方船艦曾一度進入限制水域對峙，並以廣播互相表明主權管轄立場。

雙方船艦曾一度進入限制水域對峙，並以廣播互相表明主權管轄立場。 重點三：海巡署與陸委會皆強調，中方侵擾已違反國際法，台灣將堅決捍衛海域安全。

中國交通運輸部稱，將於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，海巡署6日晚間偵獲中方四艘公務船沿台灣限制水域線外航行，派七艘船艦併航監控。中船一度航入台方限制海域，兩岸艦艇一度對峙、針對主權管轄問題相互喊話。海巡署表示，中國在台灣東部海域連日升高侵擾行動，已違反國際法規定。

海巡署表示，6日晚間偵獲四艘中國公務船從廈門港航往台西南海域，沿台方限制水域線外航行，立即調派五艘巡防艦及兩艘巡防艇至24浬處監控。

中方四船7日午2時05分於鵝鑾鼻西南方30浬處航入台方限制水域，海巡署船艦上前一對一併航監控、廣播驅離，下午5時30分在鵝鑾鼻東南方33浬處全數驅離至限制水域外，雙方船艦持續對峙。

驅離過程中，海巡06稱「兩岸同屬一個中國，這裡是中國管轄海域，我海事執法編隊在中國海峽海域執行交通專項執法任務，不要干擾我執行公務。」海巡署高雄艦回應「中國在台灣東部海域不享有任何主權權利，你未經許可進入我方水域，已違反國際法規定，影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，盡速離開我方水域。台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，你方將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動」。

海巡署指出，近來中方海上侵擾頻率升高，包含上月中國科研船「同濟號」侵擾台灣周邊海域，近日海警船「3501」、海調船「海絲路6號」接連擅闖東沙海域，經海巡署船艦前往應對才航離，此次甚至宣稱對台灣東部海域進行執法行動。

海巡署表示，中方以日菲談判為藉口升高對台灣灰色襲擾，營造擁有管轄權的假象，企圖改變台海現狀，不僅違反國際法規定，更嚴重背離事實，海巡署嚴正譴責，將採取一切必要手段與作為，捍衛國家主權及海域安全。

陸委會7日表示，中華民國領海及經濟海域的權利不容任何國家侵犯，對岸無端生事，台灣絕不接受。陸委會表示，海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保海域安全。