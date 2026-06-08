海域對峙 台海巡署派7艦艇監控驅離中船艦
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中國交通運輸部稱，將於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，海巡署6日晚間偵獲中方四艘公務船沿台灣限制水域線外航行，派七艘船艦併航監控。中船一度航入台方限制海域，兩岸艦艇一度對峙、針對主權管轄問題相互喊話。海巡署表示，中國在台灣東部海域連日升高侵擾行動，已違反國際法規定。
海巡署表示，6日晚間偵獲四艘中國公務船從廈門港航往台西南海域，沿台方限制水域線外航行，立即調派五艘巡防艦及兩艘巡防艇至24浬處監控。
中方四船7日午2時05分於鵝鑾鼻西南方30浬處航入台方限制水域，海巡署船艦上前一對一併航監控、廣播驅離，下午5時30分在鵝鑾鼻東南方33浬處全數驅離至限制水域外，雙方船艦持續對峙。
驅離過程中，海巡06稱「兩岸同屬一個中國，這裡是中國管轄海域，我海事執法編隊在中國海峽海域執行交通專項執法任務，不要干擾我執行公務。」海巡署高雄艦回應「中國在台灣東部海域不享有任何主權權利，你未經許可進入我方水域，已違反國際法規定，影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，盡速離開我方水域。台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，你方將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動」。
海巡署指出，近來中方海上侵擾頻率升高，包含上月中國科研船「同濟號」侵擾台灣周邊海域，近日海警船「3501」、海調船「海絲路6號」接連擅闖東沙海域，經海巡署船艦前往應對才航離，此次甚至宣稱對台灣東部海域進行執法行動。
海巡署表示，中方以日菲談判為藉口升高對台灣灰色襲擾，營造擁有管轄權的假象，企圖改變台海現狀，不僅違反國際法規定，更嚴重背離事實，海巡署嚴正譴責，將採取一切必要手段與作為，捍衛國家主權及海域安全。
陸委會7日表示，中華民國領海及經濟海域的權利不容任何國家侵犯，對岸無端生事，台灣絕不接受。陸委會表示，海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保海域安全。
起因是中國交通運輸部宣稱要在台灣東部海域執行海上交通專項執法，中方四艘公務船隨後沿限制水域線航行，並一度航入台方限制海域，引發海巡署強勢應對。 海巡署接獲情資後，立即調派五艘巡防艦與兩艘巡防艇前往24浬處監控，並在中船進入限制水域後一對一併航廣播驅離，最後成功將其驅離至限制水域外。 海巡署與陸委會都認為中方是以灰色襲擾方式營造管轄假象，企圖改變台海現狀，不僅違反國際法，也威脅海域秩序與安全，台灣將堅決捍衛主權。
精華 FAQ
起因是中國交通運輸部宣稱要在台灣東部海域執行海上交通專項執法，中方四艘公務船隨後沿限制水域線航行，並一度航入台方限制海域，引發海巡署強勢應對。
海巡署接獲情資後，立即調派五艘巡防艦與兩艘巡防艇前往24浬處監控，並在中船進入限制水域後一對一併航廣播驅離，最後成功將其驅離至限制水域外。
海巡署與陸委會都認為中方是以灰色襲擾方式營造管轄假象，企圖改變台海現狀，不僅違反國際法，也威脅海域秩序與安全，台灣將堅決捍衛主權。
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