中派出「萬噸艦」台灣東部海上執法 台海委會批破壞區域和平
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台灣的海洋委員會7日在全台舉辦「國家海洋日」系列活動，中國則針對日本與菲律賓啟動專屬經濟海域談判一事，派出四艘大型公務船到台灣東部海域執法，行政院長卓榮泰7日出席海洋日致詞時，指台灣應面向海洋，不要只守著中國。
對於中國6日再次發動「海上交通專項執法行動」，海巡署派五艘巡防艦監控，中船7日下午闖進台灣限制水域。海委會主委管碧玲當晚在海洋日活動致詞時，批評中國企圖以霸權手段片面改變現狀、破壞區域和平穩定的作為，都不會被台灣人民接受。
管碧玲說，中國在台灣東部海域不享有主權權利，其執法行動違反國際法規範，嚴重背離事實，她也向台灣民眾報告「海巡在，主權就在」，海巡一定會站在第一線，全力捍衛國家主權與海洋權益。但對於日菲談判影響台經濟海域、恐危及漁民權益一事，卓榮泰與管碧玲都避而不談。
中方此次參與海上執法行動的四個單位，都派出超大型海巡船、測量船或拖救船，最小的有6600噸，最大更達1萬噸，海巡署雖出動七艘艦艇監控對岸海警船，但7日因應國家海洋日活動，最大的4000噸級「雲林艦」則是首度在高雄開放讓民眾登艦參觀；另在台北、台中、花蓮、馬公等地，安排新竹艦、宜蘭艦、台北艦、花蓮艦、連江艦開放民眾登艦。
日本與菲律賓於5月28日宣布啟動專屬經濟海域及中國礁層畫界談判後，中國繼6月1日派出兩艘海警船在台灣東部海域執法巡查，6日起再發動「海上交通專項執法行動」，四艘大型公務船從福建廈門啟航，7日抵達台灣東部海域。
中國「海洋裝備與公務船資訊」公眾號7日發布，根據公開AIS資訊顯示，由福建海事局6600噸級大型巡航救助船「海巡06」船、廣東海事局1萬噸級大型巡航救助船「海巡09」船、東海航海保障中心7500噸級深遠海大型專業海道測量船「海巡08」船，及東海救助局8000噸大型專用救助船「東海救113」船組成巡航編隊，於6日從福建廈門啟航，前往台灣東部海域，實施海上交通專項執法行動，7日抵達相關海域。
新華社報導，「海上交通專項執法行動」是由中國交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心及東海救助局所展開，目的是「全面履行中國海上行政執法管轄權」，增強深遠海巡航執法和重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，「維護國家權益」。
報導稱，這是針對日本和菲律賓宣布啟動於台灣以東「海域畫界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的行動。
據公開資料，「海巡06」是大型巡航救助船，具備全球除南北極外海域航行能力。「海巡09」具備深遠海綜合指揮能力，被稱為中國最大海巡船。「海巡08」是中國首艘深遠海大型專業海道測量船。「東海救113」是全天候專業海洋救助船，可抗12級風浪，長期部署在台灣海峽及福建沿海。
此次船隊由海巡06、海巡09、海巡08與東海救113組成，噸位從6600噸到1萬噸不等，涵蓋巡航救助、測量與救助任務。 管碧玲批評中國企圖以霸權手段改變現狀，指其在台灣東部海域不享有主權權利，並強調海巡會站在第一線捍衛主權與海洋權益。 報導指出，日菲宣布在台灣以東啟動海域畫界談判後，中國便加強在相關海域的執法與巡航，被視為對談判與海洋權益的回應。
精華 FAQ
此次船隊由海巡06、海巡09、海巡08與東海救113組成，噸位從6600噸到1萬噸不等，涵蓋巡航救助、測量與救助任務。
管碧玲批評中國企圖以霸權手段改變現狀，指其在台灣東部海域不享有主權權利，並強調海巡會站在第一線捍衛主權與海洋權益。
報導指出，日菲宣布在台灣以東啟動海域畫界談判後，中國便加強在相關海域的執法與巡航，被視為對談判與海洋權益的回應。
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