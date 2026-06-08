我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

中派出「萬噸艦」台灣東部海上執法 台海委會批破壞區域和平

記者黃國樑張議晨／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國四艘大型公務船7日抵達台灣東部海域，包含6600噸級巡航救助船「海巡06」。...
中國四艘大型公務船7日抵達台灣東部海域，包含6600噸級巡航救助船「海巡06」。(取自福建海事公眾號)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國派出四艘超大型公務船赴台灣東部海域，進行海上交通專項執法行動。
  • 重點二：海委會批評此舉違反國際法、破壞區域和平，強調海巡將捍衛主權。
  • 重點三：日菲啟動台灣以東海域畫界談判後，中方連續在相關海域加強巡航執法。

台灣的海洋委員會7日在全台舉辦「國家海洋日」系列活動，中國則針對日本與菲律賓啟動專屬經濟海域談判一事，派出四艘大型公務船到台灣東部海域執法，行政院長卓榮泰7日出席海洋日致詞時，指台灣應面向海洋，不要只守著中國。

對於中國6日再次發動「海上交通專項執法行動」，海巡署派五艘巡防艦監控，中船7日下午闖進台灣限制水域。海委會主委管碧玲當晚在海洋日活動致詞時，批評中國企圖以霸權手段片面改變現狀、破壞區域和平穩定的作為，都不會被台灣人民接受。

管碧玲說，中國在台灣東部海域不享有主權權利，其執法行動違反國際法規範，嚴重背離事實，她也向台灣民眾報告「海巡在，主權就在」，海巡一定會站在第一線，全力捍衛國家主權與海洋權益。但對於日菲談判影響台經濟海域、恐危及漁民權益一事，卓榮泰與管碧玲都避而不談。

中方此次參與海上執法行動的四個單位，都派出超大型海巡船、測量船或拖救船，最小的有6600噸，最大更達1萬噸，海巡署雖出動七艘艦艇監控對岸海警船，但7日因應國家海洋日活動，最大的4000噸級「雲林艦」則是首度在高雄開放讓民眾登艦參觀；另在台北、台中、花蓮、馬公等地，安排新竹艦、宜蘭艦、台北艦、花蓮艦、連江艦開放民眾登艦。

日本與菲律賓於5月28日宣布啟動專屬經濟海域及中國礁層畫界談判後，中國繼6月1日派出兩艘海警船在台灣東部海域執法巡查，6日起再發動「海上交通專項執法行動」，四艘大型公務船從福建廈門啟航，7日抵達台灣東部海域。

中國「海洋裝備與公務船資訊」公眾號7日發布，根據公開AIS資訊顯示，由福建海事局6600噸級大型巡航救助船「海巡06」船、廣東海事局1萬噸級大型巡航救助船「海巡09」船、東海航海保障中心7500噸級深遠海大型專業海道測量船「海巡08」船，及東海救助局8000噸大型專用救助船「東海救113」船組成巡航編隊，於6日從福建廈門啟航，前往台灣東部海域，實施海上交通專項執法行動，7日抵達相關海域。

新華社報導，「海上交通專項執法行動」是由中國交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心及東海救助局所展開，目的是「全面履行中國海上行政執法管轄權」，增強深遠海巡航執法和重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，「維護國家權益」。

報導稱，這是針對日本和菲律賓宣布啟動於台灣以東「海域畫界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的行動。

據公開資料，「海巡06」是大型巡航救助船，具備全球除南北極外海域航行能力。「海巡09」具備深遠海綜合指揮能力，被稱為中國最大海巡船。「海巡08」是中國首艘深遠海大型專業海道測量船。「東海救113」是全天候專業海洋救助船，可抗12級風浪，長期部署在台灣海峽及福建沿海。

中國公務船「海巡06」沿台灣限制水域線航行，海巡署長濱艦7日前往監控。(台灣海巡...
中國公務船「海巡06」沿台灣限制水域線航行，海巡署長濱艦7日前往監控。(台灣海巡署提供)

海巡署6日晚間偵獲中方四艘公務船沿台灣限制水域線外航行，派高雄艦等七艘船艦併航監...
海巡署6日晚間偵獲中方四艘公務船沿台灣限制水域線外航行，派高雄艦等七艘船艦併航監控。(海巡署提供)

精華 FAQ

  • 此次船隊由海巡06、海巡09、海巡08與東海救113組成，噸位從6600噸到1萬噸不等，涵蓋巡航救助、測量與救助任務。

  • 管碧玲批評中國企圖以霸權手段改變現狀，指其在台灣東部海域不享有主權權利，並強調海巡會站在第一線捍衛主權與海洋權益。

  • 報導指出，日菲宣布在台灣以東啟動海域畫界談判後，中國便加強在相關海域的執法與巡航，被視為對談判與海洋權益的回應。

日本 卓榮泰

上一則

觀察站／參與升級F-16美方反覆 台始料未及

下一則

批賴政府對日菲陸態度不同 趙少康：海水退了就知誰沒穿褲子

延伸閱讀

中國4艘大型「執法」船舶 最大萬噸 今將抵台灣東部海域

中國4艘大型「執法」船舶 最大萬噸 今將抵台灣東部海域
反制日菲 中國展開台灣東部海上執法

反制日菲 中國展開台灣東部海上執法
中國4公務船侵台灣東部水域 台海巡船艦勸離

中國4公務船侵台灣東部水域 台海巡船艦勸離
日菲瓜分經濟水域繞過台灣 外交部肯定、藍問有掌握？

日菲瓜分經濟水域繞過台灣 外交部肯定、藍問有掌握？

熱門新聞

出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護照。 （圖/ 凡妮莎提供）

遭販嬰赴澳46年 她返台尋根如願獲護照

2026-06-01 20:47
圖為台灣法務部。（記者王聖藜／攝影）

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

2026-06-02 19:40
國民黨主席鄭麗文(中)訪美。(圖／國民黨文傳會)

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

2026-06-04 09:15
《玉淵潭天》發布一張示意圖指稱，中國海警已在台灣周邊海域形成多區域聯動的常態化執法管控。（圖／取自《玉淵潭天》）

鄧聿文：台灣東部海域大概率守不住 納入中定期巡航範圍

2026-06-02 09:32
加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35
台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，「市長」身分秒變爸爸，兩人俏皮互動，父子的好感情，不言而喻。(記者林麗玉／攝影)

大兒子拿到「市長獎」蔣萬安親手頒獎 俏皮玩自拍

2026-06-07 02:30

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃