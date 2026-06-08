中派出「萬噸艦」台灣東部海上執法 台海委會批破壞區域和平

中國四艘大型公務船7日抵達台灣東部海域，包含6600噸級巡航救助船「海巡06」。(取自福建海事公眾號)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國派出四艘超大型公務船赴台灣東部海域，進行海上交通專項執法行動。

中國派出四艘超大型公務船赴台灣東部海域，進行海上交通專項執法行動。 重點二： 海委會批評此舉違反國際法、破壞區域和平，強調海巡將捍衛主權。

海委會批評此舉違反國際法、破壞區域和平，強調海巡將捍衛主權。 重點三：日菲啟動台灣以東海域畫界談判後，中方連續在相關海域加強巡航執法。

台灣的海洋委員會7日在全台舉辦「國家海洋日」系列活動，中國則針對日本 與菲律賓啟動專屬經濟海域談判一事，派出四艘大型公務船到台灣東部海域執法，行政院長卓榮泰 7日出席海洋日致詞時，指台灣應面向海洋，不要只守著中國。

對於中國6日再次發動「海上交通專項執法行動」，海巡署派五艘巡防艦監控，中船7日下午闖進台灣限制水域。海委會主委管碧玲當晚在海洋日活動致詞時，批評中國企圖以霸權手段片面改變現狀、破壞區域和平穩定的作為，都不會被台灣人民接受。

管碧玲說，中國在台灣東部海域不享有主權權利，其執法行動違反國際法規範，嚴重背離事實，她也向台灣民眾報告「海巡在，主權就在」，海巡一定會站在第一線，全力捍衛國家主權與海洋權益。但對於日菲談判影響台經濟海域、恐危及漁民權益一事，卓榮泰與管碧玲都避而不談。

中方此次參與海上執法行動的四個單位，都派出超大型海巡船、測量船或拖救船，最小的有6600噸，最大更達1萬噸，海巡署雖出動七艘艦艇監控對岸海警船，但7日因應國家海洋日活動，最大的4000噸級「雲林艦」則是首度在高雄開放讓民眾登艦參觀；另在台北、台中、花蓮、馬公等地，安排新竹艦、宜蘭艦、台北艦、花蓮艦、連江艦開放民眾登艦。

日本與菲律賓於5月28日宣布啟動專屬經濟海域及中國礁層畫界談判後，中國繼6月1日派出兩艘海警船在台灣東部海域執法巡查，6日起再發動「海上交通專項執法行動」，四艘大型公務船從福建廈門啟航，7日抵達台灣東部海域。

中國「海洋裝備與公務船資訊」公眾號7日發布，根據公開AIS資訊顯示，由福建海事局6600噸級大型巡航救助船「海巡06」船、廣東海事局1萬噸級大型巡航救助船「海巡09」船、東海航海保障中心7500噸級深遠海大型專業海道測量船「海巡08」船，及東海救助局8000噸大型專用救助船「東海救113」船組成巡航編隊，於6日從福建廈門啟航，前往台灣東部海域，實施海上交通專項執法行動，7日抵達相關海域。

新華社報導，「海上交通專項執法行動」是由中國交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心及東海救助局所展開，目的是「全面履行中國海上行政執法管轄權」，增強深遠海巡航執法和重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，「維護國家權益」。

報導稱，這是針對日本和菲律賓宣布啟動於台灣以東「海域畫界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的行動。

據公開資料，「海巡06」是大型巡航救助船，具備全球除南北極外海域航行能力。「海巡09」具備深遠海綜合指揮能力，被稱為中國最大海巡船。「海巡08」是中國首艘深遠海大型專業海道測量船。「東海救113」是全天候專業海洋救助船，可抗12級風浪，長期部署在台灣海峽及福建沿海。

中國公務船「海巡06」沿台灣限制水域線航行，海巡署長濱艦7日前往監控。(台灣海巡署提供)

海巡署6日晚間偵獲中方四艘公務船沿台灣限制水域線外航行，派高雄艦等七艘船艦併航監控。(海巡署提供)