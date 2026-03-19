中東危機擋石油運輸…北京：和統後 提供台灣能源保障

北京拋出新的能源統一論述，稱中國可以保障台灣的能源供應。圖為台北能源展推廣再生能源的資料照片。(路透)

中東局勢動盪，世界多國石油運輸都受到衝擊，北京提出新的能源論述，稱「和平統一後」，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，完全可以彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺，「為台灣的能源資源安全提供可靠保障」。

中國國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華在北京對記者表示，「和平統一」將以「強大的祖國」為後盾，更能保障台灣的能源和資源安全。當被問及中東戰爭期間台灣的能源供應問題時，他表示：「我們願為台灣同胞提供穩定可靠的能源和資源安全，讓他們過上更好的生活。」台灣當局對此尚未回應。

路透報導，這是中國為說服台灣接受「統一」好處而採取行動的一部分，而台灣長期以來一直拒絕統一。

在中東戰爭和荷莫茲海峽航道中斷情況下，世界各國政府都在爭相尋找替代能源供應。台灣先前三分之一的液化天然氣來自卡達，且不從中國進口能源。台北表示，已確保未來幾個月的替代能源供應，其中包括來自其主要國際支持者美國。

台灣當局拒絕承認北京的主權聲索，並表示只有島上國民才能決定自己的未來。中華民國總統賴清德 18日在台北舉行的民進黨會議上重申，本月和下個月的能源供應有保障，並將從6月起進口更多美國天然氣。根據民進黨的聲明，賴清德表示：「台灣在能源進口方面採取了多元化、多來源的戰略。」

中國長期以來一直向台灣提供「一國兩制」的自治方案，前提是台灣同意置於北京的控制之下，但台灣沒有一個主要政黨支持這一方案。

去年10月，中國官方通訊社新華社列出了台灣「統一」後將享有的各項優勢，包括經濟支持，但同時強調台灣必須由「愛國者」治理。中國從未放棄使用武力將台灣納入其控制之下。

消息人士稱，作為全球最大的石油進口國，中國上周宣布至少在3月底前禁止燃油出口，以應對國內可能的短缺，此舉將導致去年總額達220億美元的燃油出口大幅下降。

中國國台辦發言人陳斌華18日針對能源問題說，北京可以「為台灣的能源資源安全提供可靠保障」。(記者廖士鋒／攝影)

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