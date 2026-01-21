美製車零關稅 台車廠做「最壞打算」盼盡快拍板

川普總統去年4月宣布對等關稅後，各界一直有台灣以開放汽車市場交換，甚至調降貨物稅的聲音，觀望氣氛濃厚下，導致進口車買氣大減，最慘時台北港、台中港停了超過3萬台新車沒人領。圖為台北港進口汽車塞滿空地。（本報資料照片）

台美關稅 談判底定，行政院未同步宣布市場開放部分，學者認為，開放市場及擴大投資應該都是協議的一部分，終究要公布，無論開放什麼，對業者及從業人員都是不利。在野黨也批評政府連公開透明都做不到。台灣的車廠則普遍做好美製車零關稅的「最壞打算」。

本報系聯合報報導，中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，對等關稅調降到15%，的確可以緩解傳統產業壓力，但勢必談到增加採購或市場開放，如開放美方農產品進口或汽車降稅，其他如擴大採購天然氣等一定也是必要，各國都承受美方壓力，只是至今尚未看到政府將美方另外要求的部分公開。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，無論開放什麼，一般都是高度保護產業，對從業人員都是不利。

國民黨 立委許宇甄說，行政院長卓榮泰一再鋪陳談判團隊辛勞，人民最想知道的關鍵問題避而不談，政府應把談判底線與敏感項目講清楚，比如基改食品絕不能進校園，不放寬美豬含萊劑標準等，別再蓋牌「深水區」問題。

台北中國時報報導，對於是否開放美製車零關稅，台灣車廠的態度普遍是做好零關稅的「最壞打算」，但也希望盡快拍板，讓車廠有充裕時間因應，不管是價格重新擬定，或是盤點國際車廠有哪些在美製造車款，可以引進台灣，對其他非美市場的衝擊要如何解套，至少能盡早準備。

川普 總統去年4月宣布對等關稅後，各界一直有台灣以開放汽車市場交換，甚至調降貨物稅的聲音，觀望氣氛濃厚下，導致進口車買氣大減，最慘時台北港、台中港停了超過3萬台新車沒人領，不過去年底已少了大半，目前還停留在保稅區的進口車約1萬台。