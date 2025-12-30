北京：明年ECFA續實施 維持兩岸協定稅率

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
解放軍圍台軍演，29日台灣南部的商港一艘台海軍錦江級飛彈驅逐艦與一艘沱江級軍艦進駐，一旁釣客悠閒觀看，形成兩樣情。(記者劉學聖／攝影)
儘管台海兩岸關係緊繃，但據中國國務院關稅稅則委員會29日發布「2026年關稅調整方案」，其中提到，海峽兩岸經濟合作協議(ECFA)維持協定稅率。

針對2026年關稅調整方案，中方指出，為持續深化經貿合作，促進區域融合發展，2026年根據與34個交易夥伴簽署的24項自由貿易協定和優惠貿易安排，繼續對原產於上述交易夥伴的部分進口貨物實施協定稅率。

其中，一方面根據有關協定內容進一步降稅，包括與紐西蘭、秘魯、瑞士、南韓、澳洲、巴基斯坦、模里西斯、柬埔寨、尼加拉瓜、厄瓜多、塞爾維亞、馬爾地夫的自由貿易協定和「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)進一步降稅。

另方面對已完成降稅的有關進口貨物，繼續實施相應協定稅率。包括中國與東協、智利、新加坡、喬治亞、冰島、哥斯大黎加的自由貿易協定，中國與宏都拉斯自由貿易協定早期收穫安排，中國大陸與香港、澳門關於建立更緊密經貿關係的安排(CEPA)，海峽兩岸經濟合作協議，亞太貿易協定，繼續按規定實施。

據發布，2026年中國對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，目的為增強中國國內、國際兩個市場兩種資源的聯動效應，擴大優質商品供給。同時，中國將繼續給予43個與中建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，實施特惠稅率。其中，關稅配額商品僅將配額內關稅稅率降為零，配額外關稅稅率不變。

