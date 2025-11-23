李登輝女兒李安妮：處理台日關係 不是吃壽司就好

我的頻道

台灣新聞組／台北23日電
前總統李登輝之女李安妮（圖）指出，台灣面臨不對稱位置或壓力問題，要細膩處理。(本報資料照片)
日本首相高市早苗「台灣有事」的一席話，引發中日關係緊張，賴清德總統日前在社群平台PO出大啖壽司的照片聲援，李登輝女兒、李登輝基金會董事長李安妮22日表示，台灣面臨不對稱位置或壓力問題，要很細膩的去處理，民眾覺得很惶恐很不安時，政府應該具體行動跟承諾，「不是只吃壽司、喝味噌湯就好了」。

本報系聯合報報導，國民黨立委許宇甄批評，從外媒揭露台灣將對美投資4000億美元，到賴政府在毫無透明協商與風險說明的情況下倉促解除福島核食管制，這些事件已非偶然巧合，而是崇洋媚日、迎合美日的治理模式全面現形。

許宇甄直言，賴清德「吃壽司表忠」後，食藥署旋即鬆綁核食管制，本該守護主權與人民健康的衛福部食藥署，竟為了迎合總統的政治姿態而放棄專業。這不僅削弱台灣的外交策略縱深，更讓台方在談判桌上空手而坐。尤其民進黨政府面對釣魚台等重大主權議題採取含糊態度，卻在次要議題上積極對日示好，其做法不是務實，而是放棄原則、以短期利益換取虛假的安全感。

許宇甄指出，食安攸關全民健康，科學審查與風險溝通必須凌駕外交利益與貿易交換。若把解除管制作為對日本示好的籌碼，不只毀掉專業機構公信力，更會裂解消費者信任。政府連最基本的溝通都做不到，又如何期待人民相信其在更複雜國際談判中的承諾？賴政府把主權、民生與外交混為一談，最終負面代價還是要由民眾全數承擔。

另據台北中國時報報導，李安妮昨天在「李登輝紀念學術討論會」中指出，以女性主義的觀點，台灣就像女人，面對多重結構疊起來的壓力，要用比較細緻的方式因應，然後在夾縫中求生存，李前總統是陽剛日式教育出來的男性，但處理類似多層不利結構或不對稱的關係裡，是非常細膩的。

她說，台灣現在面臨一些問題，也是要用很細膩的方式去處理，要講對的話、做對的事，民眾惶恐很不安時，「政府不應該再對人民訴說自己的委屈，訴說怎麼樣被在野黨欺負，而是要具體有一些行動跟承諾，不是只是吃壽司、喝味噌湯就好了」，要讓人民有感到安全的意志力。

賴清德 日本 釣魚台

黑白集／福島核食 沾滿政治芥末端上桌

Nvidia任務結束 李四川選新北近了 重申不排斥承擔

