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新聞眼／硬吞美豬還不夠 連標示都不行

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美豬進口台灣，許多店家張貼使用台灣豬標章，消除消費者疑慮。（本報資料照片）
美豬進口台灣，許多店家張貼使用台灣豬標章，消除消費者疑慮。（本報資料照片）

美國總統川普宣布「對等關稅」，關稅大刀還未砍下，美國貿易代表署（USTR）已率先公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，再度對台灣要求落實豬肉產品原產地表達關切，用意十分明顯。

這不是美方對此事第一次表達關切。台灣要求落實豬肉產品原產地標示，並對進口豬肉的萊克多巴胺（ractopamine）最大殘留容許值（MRL）做出規範等作法，早就讓美方不爽，USTR這份報告進一步指出這些做法是「不正確地暗示美豬產品（包括萊克多巴胺豬肉）存在食安疑慮。」

台灣因為擋不住美方壓力，在2021年1月1日開放含有萊克多巴胺的美豬進口。但政府深知民眾對美豬的疑慮，因此在開放後採取多項配合管理措施，包括食品標示規定：強制要求進口豬肉進行標示；檢疫及查驗：加強進口肉品的檢疫和查驗，以確保食品安全。

同時，政府也提供平衡基金、強制豬隻死亡保險等措施，支持台灣豬農產業。在推廣台產豬肉方面，鼓勵使用台產豬肉，特別是對中小學營養午餐和國軍肉品的供應。

種種作法，要說台灣是故意卡美豬，實在是不可承受之重。其實，民眾偏好台產溫體豬，進口冷凍豬肉市場占比有限，而多數民眾不愛吃美豬，不只基於對於萊克多巴胺危害人體的不安心，也跟不習慣美豬的口感有關。舉例來說，同樣是進口美國牛，即使民眾同樣有「瘋牛症」疑慮，但不少人喜歡美牛口感，標示美牛不見得對銷量有影響。因此市面上餐廳商家廣泛標示「本店使用台灣豬」，與其說是政策規定，倒不如說是店家在商言商的經營方式，不想影響生意，若據此指責台灣政府刻意設下非關稅貿易障礙，是過度演繹。

何況，台灣對所有進口豬肉都有標示規定，不僅限於美豬。根據衛福部的規定，所有含有豬肉或豬可食部位原料的食品，無論是進口或國產，都必須在包裝或菜單上標示豬肉原料的原產地。這意味不僅美豬，其他國家進口到台灣的豬肉也需標示原產地，以確保消費者知情權。

民眾上超市採購或餐廳用餐，經常可見台灣的店家不只標示美豬、美牛，也會標示出澳洲牛等，對食品標示產地，是保障消費者權益，選擇自己愛吃的，何錯之有？台灣既已開放美豬進口，美方應該自行想辦法提升台灣民眾對美豬的喜愛，若要求台方連標示產地都不行，不覺得欺人太甚？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

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