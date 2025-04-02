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加碼千億美元只爭取到時間 FT：台積甩不掉川普壓力

台灣新聞組／綜合報導
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英國金融時報（FT）報導，台積電3月初宣布對美國加碼投資1000億美元，只能爭取到時間，可能依然無法擺脫來自美國總統川普的壓力。（路透）
英國金融時報（FT）報導，台積電3月初宣布對美國加碼投資1000億美元，只能爭取到時間，可能依然無法擺脫來自美國總統川普的壓力。（路透）

英國金融時報（FT）報導，台積電3月初宣布對美國加碼投資1000億美元，只能爭取到時間，可能依然無法擺脫來自美國總統川普的壓力。

FT指出，台積電5年前在川普第一個任期內，首次承諾投資亞利桑那州，提供的資訊有開工日、將採用的製程、預定量產時程與規畫的晶片產量等資訊，台積電2022年底加碼投資到400億美元，以及2024年4月再提高到650億美元時，也都提供了類似的細節。

但這次台積電的承諾僅止於除了原本規畫的3座晶圓廠之外，再興建3座晶圓廠，外加兩座先進封裝廠，並設立研發中心。知情人士透露，台積電加碼投資美國1000億美元，只是對已做好的長期計畫給出一個價格標籤的估計值，也就是說，台積電這次的宣布訊息所反映的只是意向，並非承諾。

貝恩公司專研半導體業的合夥人韓貝瑞（Peter Hanbury）表示，台積電早已計畫要在美國蓋多座晶圓廠，也許只有原本不在規畫中的先進封裝廠，可被視為新投資，而台積電承諾在亞利桑那州設立的研發團隊，也只是在微調已量產的製程，而非研發先進新技術。

一些人認為，台積電的壓力只是暫時減輕。台積電客戶一位主管表示，「川普必須繼續施加關稅壓力，迫使台積電和其他人都履行承諾。他顯然喜歡1000億的數字，但別指望那就夠了」。

有台積電客戶的主管認為，華府可能要求台積電重振英特爾，並投下巨資，「等建立一切後，再指控你壟斷，必須撤資」，由華府找到買主。

但長遠來看，台積電處境將改善。一位晶片業主管表示，台灣的工程人才庫、以及土地、電力和水資源限制，會抑制台積電在台灣的發展，遲早要向外擴張。

面對外界關注台積電加碼美國投資，台積電董事長魏哲家先前公開表示，台積電的美國投資是客戶需求驅動，台積電不要補助，只要求公平。台積電擴大美國投資，不會影響在台擴產，台灣今年就要蓋11個生產線。

魏哲家強調，擴大美國投資是經過與客戶的討論，投資都是基於客戶需求。他指出，台積電的成功是與客戶互相配合，很多技術進步是與客戶討論的結果，「客戶信任台積電，這是我們贏人家的原因。」

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