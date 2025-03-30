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新聞評論／為抗中獻祭 陸委會、教育部角色錯亂

聯合報社論
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教長鄭英耀上任以來，在阻止兩岸教育交流上表現積極。（本報資料照片）
教長鄭英耀上任以來，在阻止兩岸教育交流上表現積極。（本報資料照片）

北一女教師區桂芝接受大陸央視專訪遭檢舉而受調查，各界反應中最突兀的是陸委會的明批和教育部的暗鬥。陸委會主委邱垂正批評區桂芝配合中共黨媒統戰，副主委梁文傑更要求北市教育局及北一女判斷區桂芝是否適任；教育部長鄭英耀也強調，教育人員應保持教育中立，教學應謹守分際，否則依法懲處。陸委會和教育部不只是封殺言論自由，踐踏教育專業，製造寒蟬效應，而且窒息兩岸關係和台灣青年的未來。

邱垂正指區桂芝曲解賴總統將中共定調為境外敵對勢力；中共政權對台灣的敵意，不是指一般中國大陸人民指涉的敵意。雖然邱垂正小心翼翼區別中共與中國、中共政權與大陸人民，可是賴清德的談話，不但通篇「中國」而無半句「中共」，更要防範「中國人士」的滲透和統戰；看來曲解賴總統的是邱垂正，而不是區桂芝。

最誇張的是梁文傑，竟要教育主管單位和學校調查區桂芝適不適任；梁文傑並提醒，教育人員任用應注意其品德及對國家之忠誠，這個界線必須遵守。許多中年以上台灣民眾保有從小「做個堂堂正正的中國人」的認同，在蔡英文時期還不必道歉，到賴清德時期卻可能獲罪。梁文傑不但撈過界干預教育領域事務，還要求教育部檢查區桂芝的品德與忠誠。

陸委會介入教育部事務，這不是單一個案。邱垂正也到全國大學校長會議喊話，兩岸學術交流要思考兵臨城下的威脅，陸委會可提供教材與師資加強「識讀中國」。陸委會把政治的手伸進校園，不但要檢查教師忠誠，也要管制教師言論，更要干預教育內容、管理學生腦袋。

無獨有偶，教育部也愈來愈像陸委會的爪牙。鄭英耀上任以來，未聞教育興革，但在阻止兩岸教育交流上表現積極。陸委會撈過界，其實也是教育部忘記立場，積極配合政治表態的結果。例如陸委會針對公教人員全面清查並切結有無大陸身分證、定居證等，從公立大學教授到各級教師皆須接受無法律依據的忠誠考核。教育部不要求釐清具結的適法性與必要性，也不顧教育尊嚴與行政負擔，就聽令陸委會越權指揮，強迫教育人員自證忠誠。

其實鄭英耀也忙著表忠。全國大學校長會議集體聽訓，賴清德總統提醒大學進行兩岸交流要謹慎，保護國家核心關鍵技術和科研成果。鄭英耀以行動呼應賴清德對大學校長的訓示，當場宣布禁止與大陸統戰三校交流；後續又將國防七校列入交流黑名單。但其中不乏大陸名校，世界排名遠超過台灣的大學，教育部卻用政治角度看教育，拿高教發展、學生利益與國家競爭力，為抗中保台獻祭。

教育部和陸委會都是在執行賴清德的意志。一是以新課綱切斷兩岸歷史、文化與血緣的連結，並透過「識讀中國」重塑學生對中國的認知；二是阻止兩岸學術交流，特別是兩岸青年交流。這些任務明白寫進「賴17條」；賴清德點名教育部會同陸委會，深化學子對中國識讀能力，強化師生的風險與國安意識，同時也要和經濟部廣泛宣導青年就業創業機會，因應大陸吸引台青的威脅。

陸委會與教育部角色錯亂，陸委會撈過界指揮教育部，教育部也自甘作陸委會的附隨組織。但陸委會無力也無意維繫兩岸交流，反而以升高兩岸人民敵意為能事。而教育部棄守教育立場，讓政治凌駕教育，讓教師噤聲，也讓意識形態化的教育更加窄化，並把青年推得更遠；這種教育部，也許美國川普政府大刀裁撤的教育部，是它最好的榜樣。

教育部 賴清德 中共

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