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台灣教師應聘廣東高校 到職前夕遭拋棄疑被扣獨帽

記者廖士鋒／台北即時報導
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台師日前在大灣區大學就職受阻，理由尚不明確。大灣區大學目前仍在籌備中，尚未獲得中國大陸教育部批准。（圖／取自微信江蘇眾沃智慧工程有限公司）
台師日前在大灣區大學就職受阻，理由尚不明確。大灣區大學目前仍在籌備中，尚未獲得中國大陸教育部批准。（圖／取自微信江蘇眾沃智慧工程有限公司）

中國大陸近年積極鼓勵兩岸融合發展，曾掀起一波台師「西進潮」，大陸官方也公開在「31條」鼓勵台師赴陸，但據聯合報了解，近期有一位台師，原已得到一所廣東高校向其發出聘任通知，但在去年底入職前夕突然被校方告知取消合約，至今沒有合理的原因，且不願給予完整的賠償。

據聯合報掌握，這位台灣教師學術領域為理工科，原為美國愛荷華州立大學博士後研究員，2024年3月，他正式收到位於廣東東莞的「大灣區大學」理學院聘任通知，不久後他辭去原職赴陸，但在去年9月底他提交入職資料後按照約定日期入職，學校卻臨時單方面取消聘用，甚至未提供正式書面通知，至今仍未解決。

聯合報記者20日致電大灣區大學的人力資源部，對方表示，「因為我們這個事件還正在處理中，所以暫時也不太方便回應」，並未具體提到校方臨時取消聘用的理由。另一位校方人員則表示，「情況我們不太了解」，隨即掛斷電話。

而日前聯合報記者已通過電子郵件聯繫大灣區大學（籌）校長、中國科學院院士田剛，以及大灣區大學理學院院長段金橋，惟至截稿時兩人皆未有回應。

中國大陸在招攬台師方面，過往向來是不遺餘力。在政策面上，大陸2018年曾發布「惠台31條」，明文寫出「鼓勵台灣教師來大陸高校任教，其在台灣取得的學術成果可納入工作評價體系」。國台辦發言人朱鳳蓮2022年5月則曾表示，目前有2,000多名台灣青年學者在大陸高校任教。

在官方力推台師赴陸任教的格局下，此類事件過往相當罕見。據悉，校方在這位台師入職前就有要求他備課、並協助招募博士後，期間也曾以大灣區大學教師身份赴海外研討會發表論文，但校方突然拒絕其入職的具體原因未明，據了解，校方還可能曾以台獨問題，作為拒絕他入職的理由。而經聯合報確認，該名教師過往並未從事任何政治活動，也沒有公開發表任何政治言論的紀錄。目前案件已進入勞動仲裁階段。

公開資料顯示，大灣區大學由東莞官方2019年宣布將籌設，定位為理工科為主的新型研究型大學，目前仍在籌備中，是由廣東省政府舉辦、東莞市政府投入保障為主的公辦高校，雖然中國大陸教育部仍尚未批准，但已積極延攬學者，去年也已有首批學生進駐。根據規劃，校園總占地面積約2,356畝，總建築面積約100萬平方公尺，分為松山湖、濱海灣2個校區，預計遠期辦學規模將達1萬人。

據悉，該校原有台灣教師，但因家庭因素已離開，此外該校也聘有港澳地區教師。

灣區 教育部

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