民進黨中常會 賴清德：投資美國、多買天然氣 爭取談判利基

民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

中國大陸AI 新星DeepSeek 1月橫空出世，擔任民進黨主席的賴清德 總統5日表示，中國透過AI服務影響全世界的價值觀，這對民主同盟國家產生的風險非常巨大，台灣處於受影響的第一線，不可不慎。對於美國掀起貿易大戰，賴清德指出，台灣應展現「願意多做、願意多幫忙」態度，以獲取談判利基。

本報系聯合報報導，民進黨中常會昨天邀請台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀，以「中國對大型語言模型的言論管控與台灣因應之道-以深度求索（DeepSeek）為例」為題進行專案報告，賴清德聽取報告後表示，目前DeepSeek AI服務，在模型語言訓練上有思想審查偏見及限制訊息，也有侵害個人隱私及資料取得等疑慮，世界各主要國家皆對DeepSeek進行評估並採取風險控管，行政院也宣布公務機關禁止使用DeepSeek，要強化政府機關資安防護罩。

賴清德表示，由於地緣政治因素，台灣在經濟文化方面無可避免受到中國的影響甚巨，台灣需要加快腳步發展AI技術，並且擴大各領域AI應用服務，建立AI法規治理，強化資料治理架構，與民主國家緊密鏈結，要打造具民主價值的智慧科技島，讓台灣更為安全繁榮。

台北中國時報報導，新春伊始，美國卻掀起貿易大戰，賴清德5日在民進黨中常會提出近期對國際情勢的觀察。民進黨發言人韓瑩轉述賴清德的致詞表示，台灣要在國際情勢的快速變化中，要展現出「願意多做、願意多幫忙」態度，才能在國際互動上，獲取更多談判的利基。

民進黨立委王世堅則轉述表示，無論是台積電（半導體）關稅、對美投資、對美採購等，賴清德指，執政黨與美國都有很暢通的溝通管道。

王世堅還說，賴清德提到美國希望台灣採購天然氣 與原油，「賴主席提到，我們對美國表達善意，例如是不是可以去阿拉斯加投資，或直接採購阿拉斯加的原油與天然氣」，因為台灣對澳洲的天然氣採購高達四成，對中東卡達大約三成多，對美國則不到10％，這些都是執政黨政府保持密切觀察與聯繫的議題。

但有與會人士表示，對於「採購天然氣跟原油」，賴清德沒有說「美國希望」及「到阿拉斯加投資或採購原油」等，只是提到「相關投資機會是否增加，是可行選項，但一切都在討論」。

中油則表示，美國氣源本來就是台灣分散進口氣源選項之一，中油目前有多個中長期天然氣合約陸續到期，正在接觸賣方，洽談至2030年前的氣源需求，包含阿拉斯加在內的美國多個氣源產地，都是評估目標。

中油天然氣目前從14個國家進口，包含美洲、中東及亞太地區，美國已是台灣第三大液化天然氣（LNG）進口來源國，2024年占中油進口比例達10％，較蔡英文任職總統之前的3％，成長許多。