美擬對半導體產品徵關稅 學者：台積恐拿不到後續補助

學者表示，拜登政府通過的晶片法，川普政府應該不會再撥款補助。圖為台積創辦人張忠謀2022年在鳳凰城新廠發表演說。（美聯社）

美國總統川普 宣布對中國大陸、加拿大與墨西哥開徵關稅，並預告將對半導體等產品課徵關稅，學者認為台灣科技業難以倖免，像是台積電 在美設廠依法可取得66億美元的補助，「但之後可能拿不到了」。

學者認為川普開始兌現選舉政見，加、墨和美國的產品替代性高，作為第一波貿易戰對象，對於爭取國內支持有利，但必須要觀察的是，川普接下來是否會對亞洲、歐洲國家出手，而川普的政策走向也會是今年的最大變數。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，不管哪種產品，川普認為只要不是在美生產，或是外購的進口品，就是「對美減分，對其他國家加分」，因此採取課徵關稅或其他政策工具，達到製造業回流美國的目標。

此外，劉大年說，川普在競選期間也表態反對補貼外國企業，以拜登政府通過的晶片法為例，他認為川普政府應該不會再撥款補助了，台積電在美設廠依法可取得66億美元的補助，「但之後可能拿不到了」。

台積電財務長黃仁昭先前表示，台積在去年第4季已取得15億美元的第一筆補助款。除了台積電，全球第3大半導體矽晶圓廠環球晶去年宣布在美投資，美商務部也允諾提供4.06億美元補助，但補助款能否到位也出現變數。

中華民國駐美代表俞大㵢 2日出席華府僑界的新春遊行，指出台方一直向美方說明，台灣是產業鏈的一部分，是美國可靠的夥伴，不是競爭者。

俞大㵢指出，據統計，每塊晶片1美元賣出去，美國公司可賺取3毛8美元、台灣公司可賺取1毛1美元；俞大㵢說，台美之間有很好的合作關係，認為台灣是與美國理念相近、可靠的夥伴，駐美代表處會持續與美方溝通。

俞大㵢指出，川普希望美國引進更多投資和就業機會；俞大㵢說，避免雙重課稅法案若通過，美國就能製造更好的誘因讓台商前進美國。