我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

美擬對半導體產品徵關稅 學者：台積恐拿不到後續補助

記者林海、陳熙文／綜合3日電
學者表示，拜登政府通過的晶片法，川普政府應該不會再撥款補助。圖為台積創辦人張忠謀2022年在鳳凰城新廠發表演說。（美聯社）
學者表示，拜登政府通過的晶片法，川普政府應該不會再撥款補助。圖為台積創辦人張忠謀2022年在鳳凰城新廠發表演說。（美聯社）

美國總統川普宣布對中國大陸、加拿大與墨西哥開徵關稅，並預告將對半導體等產品課徵關稅，學者認為台灣科技業難以倖免，像是台積電在美設廠依法可取得66億美元的補助，「但之後可能拿不到了」。

學者認為川普開始兌現選舉政見，加、墨和美國的產品替代性高，作為第一波貿易戰對象，對於爭取國內支持有利，但必須要觀察的是，川普接下來是否會對亞洲、歐洲國家出手，而川普的政策走向也會是今年的最大變數。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，不管哪種產品，川普認為只要不是在美生產，或是外購的進口品，就是「對美減分，對其他國家加分」，因此採取課徵關稅或其他政策工具，達到製造業回流美國的目標。

此外，劉大年說，川普在競選期間也表態反對補貼外國企業，以拜登政府通過的晶片法為例，他認為川普政府應該不會再撥款補助了，台積電在美設廠依法可取得66億美元的補助，「但之後可能拿不到了」。

台積電財務長黃仁昭先前表示，台積在去年第4季已取得15億美元的第一筆補助款。除了台積電，全球第3大半導體矽晶圓廠環球晶去年宣布在美投資，美商務部也允諾提供4.06億美元補助，但補助款能否到位也出現變數。

中華民國駐美代表俞大㵢2日出席華府僑界的新春遊行，指出台方一直向美方說明，台灣是產業鏈的一部分，是美國可靠的夥伴，不是競爭者。

俞大㵢指出，據統計，每塊晶片1美元賣出去，美國公司可賺取3毛8美元、台灣公司可賺取1毛1美元；俞大㵢說，台美之間有很好的合作關係，認為台灣是與美國理念相近、可靠的夥伴，駐美代表處會持續與美方溝通。

俞大㵢指出，川普希望美國引進更多投資和就業機會；俞大㵢說，避免雙重課稅法案若通過，美國就能製造更好的誘因讓台商前進美國。

川普 俞大㵢 台積電

上一則

貿易戰如國安危機 朝野立委籲謹慎應對

下一則

認掏光口水可抓鬼…母挖喉「驅魔」害死兒 遭判3年半

延伸閱讀

矽谷幫以資本拿捏新政府？川普與馬斯克兄弟情面臨3考驗

矽谷幫以資本拿捏新政府？川普與馬斯克兄弟情面臨3考驗
川普關稅恐指向台灣晶片 俞大㵢：台灣不是美國競爭者

川普關稅恐指向台灣晶片 俞大㵢：台灣不是美國競爭者
川普關注後院 拉丁美洲禍福難測

川普關注後院 拉丁美洲禍福難測
加拿大強勢反擊川普關稅戰 超過5省「下架美國酒」

加拿大強勢反擊川普關稅戰 超過5省「下架美國酒」

熱門新聞

林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
國民黨立法院長韓國瑜（右一）今天大年初二下午到豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包。記者趙容萱／攝影

大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股

2025-01-30 15:24

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」