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被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

新聞評論／輝達落腳處外 台更該關心美晶片管制升級

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拜登總統在卸任大動作宣布對晶片管制新規。(美聯社)
拜登總統在卸任大動作宣布對晶片管制新規。(美聯社)

堪稱「AI教主」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台將再度掀起旋風。除了全台各地方政府積極爭取輝達總部設在當地之外，其實台灣更該關心的是美國晶片管制升級，對輝達乃至台灣的衝擊。還有台灣有什麼足夠的優勢，可以繼續讓輝達視為重要夥伴。

每回黃仁勳到台灣，除了讓人見識到這位皮衣富豪親和力的一面，追著問他要到夜市吃什麼之外，這次大家增加了一題必問題，就是輝達海外總部要落腳在台灣哪裡。

輝達在台灣尋找海外企業總部場址已一年多，提出「3公頃以上，低密度建築，且建蔽率要大」這三個主要條件，將仿造美國矽谷總部大樓，自建三層樓且占地廣闊的氣派總部。除了因交通及人才等優勢最被看好的台北市，新北、桃園、新竹，甚至台中、高雄也都卯足全力爭取。

輝達要在台灣設置海外總部有其意義，之所以選擇台灣，主要還是著眼於供應鏈。接下來真正帶動相關產業能否與輝達一同起飛的關鍵是，台灣供應鏈是不是能夠成為輝達唯一或者是最好的選擇？其次，在企業總部之外，輝達還將在台灣布局第二座算力中心，這將牽涉到台灣的水電能不能夠充分供應。

行政院即在本月初曾宣布，打算5年投入逾360億元台幣建置算力中心，吸引大廠進駐，盼2028年台灣算力擠進全球前10大。

所謂「AI算力中心」是設計和運行各種高效能計算的設施，就像是一座超級電腦工廠，裡面有大量的CPU、GPU、高速網路、散熱、電源系統等設備，提供大量算力，來處理龐大數據、執行演算法及訓練AI模型。而眾所周知，蓋一座算力中心昂貴又費時，前科技部長陳良基曾形容，「蓋AI運算中心就像蓋晶圓廠一樣昂貴」。

由於算力中心非常耗電，在台灣缺電更缺綠電的情況下，將算力中心做為政策的重點，是不是一個明智的選擇？或者要問的是台灣有此條件嗎？

另一個更該關注的議題是，美國拜登政府趕在交接給川普新政府之前，日前再宣布出口限制新措施，最新的人工智慧（AI）晶片出口限制，這項管制旨在限制AI處理器在全球的銷售，使輝達營收面臨巨大威脅。

雖然台灣列在不受限制的第一級，但目前輝達高達一半的晶片最終是賣到新規實施後禁止銷售的國家，且輝達大約56%的營收來自美國以外的客戶，其中，中國大陸約占銷售額的17%。意即當輝達與台灣更緊密結合，美中科技戰的升級都將衝擊台灣，難以置身事外。

輝達 AI 晶片

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