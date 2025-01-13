我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

台國安局：共諜案起訴暴增 軍人占比高

記者程嘉文／台北13日電
國安局宣布近四年因涉共諜案起訴人數的變化：2021年16人、2022年10人、2023年48人、2024年64人。（圖／國安局提供）
國安局宣布近四年因涉共諜案起訴人數的變化：2021年16人、2022年10人、2023年48人、2024年64人。（圖／國安局提供）

國安局昨天發布「共諜案滲透手法分析」指出，近年共諜案起訴人數明顯上升，從2021年的16人、2022年的10人，上升至2023年的48人、2024年的64人；起訴案件數由2021年3件、2022年5件，攀升至2023年14件、2024年15件。

國安局指出，中國大陸鎖定目標，以現、退役軍人占比最高，2024年起訴退役軍人15人，現役28人，各占23%與43；近年共諜案件偵破，得力於官兵及民眾提供檢舉線索，顯示民眾保防意識大幅提升。

國安局連續利用周末假期，發布中共對台滲透的新聞稿。國安局，分析共諜案情，五大滲透管道為黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團，四大手法則為退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫，企圖取得國防機敏資訊，並在台發展組織與內應網絡，甚而介入選舉。

指標案況部分，中共勾結黑幫發展武裝內應，包括吸收幫派分子，要求在武力犯台時豎立五星旗呼應，並配合發動破壞；另吸收退役軍人組織昔日同袍成立「狙擊隊」，規畫攻擊軍事設施及外國駐台機構。

中共亦利用退役軍人設立空殼公司、開設地下錢莊與賭場，誘迫現役軍人蒐集機密、填寫效忠中共誓約書或駕機投共。同時提供經費資助宮廟團體，藉宗教活動接觸現役軍人，利誘其穿軍服持五星旗拍攝「投誠」影片，或交付防衛計畫等文件。

此外，中共指示台灣民間協會成立「中共統一戰線工作委員會」，選前邀約村里長及民眾組團赴大陸旅遊，且由特定網路媒體發布不實民調及報導，企圖影響選舉結果。中共也透過網路社群接觸現役、退役軍人，提供網路貸款，以機敏資料或發展組織方式償還，並透過虛擬貨幣支付以規避查緝。

國安局指出，國安情報機關、軍中保防單位、檢調部門已建立協作機制，打造「國安共同威脅圖像」；檢審單位對共諜案成罪見解也趨於一致，提高起訴及定罪率，去年曾起訴高達23人的共諜網絡，也有重判20年徒刑的案例。

中共 五星旗 虛擬貨幣

上一則

韓國瑜約定互相出席告別式 逗樂生氣老柯

下一則

賴韓會周四登場 在野等看賴遞橄欖枝 盼雙方好好談

延伸閱讀

復康聯盟黨疑收中資危害國安 內政部將聲請解散

復康聯盟黨疑收中資危害國安 內政部將聲請解散
黑白集／海基會不務正業 預算被砍剛好而已

黑白集／海基會不務正業 預算被砍剛好而已
中國國家網路安全通報中心：一批境外惡意IP網攻北京

中國國家網路安全通報中心：一批境外惡意IP網攻北京
對準年輕網民 台國安局：中共傳布網路爭議訊息 全年215萬則

對準年輕網民 台國安局：中共傳布網路爭議訊息 全年215萬則

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
台北市房價高。示意圖。(記者游智文/攝影)

台北房子誰在買？ 專家：6種職業年輕人快速增加

2025-01-05 12:51
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼