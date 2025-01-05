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柯建銘「投名狀」？ 游淑慧揭2013曾提凍結台獨

記者林麗玉／台北5日電
國民黨台北市議員游淑慧在臉書表示，柯建銘2013除了藉彭智青投資外，還提出凍結台獨黨綱，北京國台辦讚柯建銘為「有識之士」。（本報資料照片）
國民黨台北市議員游淑慧在臉書表示，柯建銘2013除了藉彭智青投資外，還提出凍結台獨黨綱，北京國台辦讚柯建銘為「有識之士」。（本報資料照片）

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言大罷免藍委，立委徐巧芯臉書揭露柯透過自己隨扈投資中國大陸，轟才是真正中共同路人。國民黨議員游淑慧今也在臉書對此爆料加補充，指「柯藉彭智青2013年的兩岸投資大計是個人小事，柯總召2013年的兩岸新論述才是大事。」

游淑慧今天在臉書表示，柯建銘2013除了藉彭智青投資外；2013年柯建銘提出凍結台獨黨綱，北京國台辦讚柯建銘為「有識之士」。

游淑慧說，2013年12月26日，民進黨舉行最終場「華山會議」對中政策擴大會議，當時民進黨立法院黨團總召柯建銘在會中拋出震撼彈。當時柯建銘突然拋出，台獨黨綱已完成階段性歷史任務，民進黨應考慮正式宣告凍結台獨黨綱，以告別舊時代，為民進黨兩岸政策形塑新時代的世界觀與格局。據當時與會轉述，擔任會議主持人的柯建銘，「臨時」發給與會者一份以「新世界觀下的民進黨兩岸政策」為題的書面意見，並註明此文僅代表他個人意見。

游說，當時會中，民進黨不少人驚訝、覺得突兀提出質疑，甚至有人打斷討論，以該案不在議程內為由建議「忽略」此提案，最後會中並未做成結論。黨主席蘇貞昌也馬上澄清這是柯的個人意見。儘管黨內貶多於褒，但大陸國台辦卻馬上肯定表示，柯建銘是有識之士，提出凍結台獨黨綱主張，是一個積極訊號。

游淑慧也問柯文哲，當時在黨內沒有討論、沒有預知的前提之下，柯建銘當時為何突然膽敢拋出顛覆民進黨神主牌的主張？是做為錢進大陸的投名狀？游淑慧酸，這個心意顯然相當真誠。政策主張並身體力行，兩岸通商是福國力民，柯總召無需害羞更無需動怒。但如果是好賺時想過去賺，喊凍結台獨；不好賺了賺不到，又高舉台獨。把台獨論述和兩岸關係玩兩面手法，就太沒品了。

游說，近日媒體報導根據一份律師函指出，柯建銘在2013年間有意投資南京項目，並利用曾任其隨扈的彭智青所開設公司，向香港「新源控股有限公司」，借款港幣1125萬元（約新台幣4600萬元）入股。徐巧芯臉書再加碼出示彭智青2013年匯款投資轉帳紀錄。

游淑慧說，對於昨天柯總召跳腳喊告氣噗噗之餘，她想說的是，「彭智青2013年的兩岸投資大計是個人小事，柯建銘總召2013年的兩岸新論述才是大事。」

柯建銘 民進黨 投資

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