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網紅拍片指台灣有10萬人領陸身分證 陸委會：嚴查

台灣新聞組╱台北30日電
YouTuber「八炯」28日發布「統戰紀錄片」下集，稱有10萬名台灣人持有「中華人民共和國身分證」。(本報資料照片)
YouTuber「八炯」28日發布「統戰紀錄片」下集，稱有10萬名台灣人持有「中華人民共和國身分證」。(本報資料照片)

網紅「八炯」與「閩南狼」陳柏源合拍「中國統戰紀錄片」28日刊登第二集內容稱，目前可能已有10萬多名台灣人持有「中華人民共和國身分證」，等同具有台灣、大陸雙重國籍，明顯違反兩岸條例。陸委會昨回應，政府將嚴格查處，呼籲少數有心人士勿以身試法。

按現行法規，台灣民眾取得大陸身分，恐被註銷台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。

八炯28日發布影片提及福建台灣青年創業基地，揭露大陸如何吸引台灣人赴陸創業，更揭發大陸對台第一線福建省正吸引台灣人到當地辦理「中國身分證」，持證後可安排開發商以免首付（頭期款）方式取得房、車產等。

影片裡有中間人宣稱，福建各地領證進度依申請件數多寡，快慢不一，據稱廈門申辦人數多達4000多人，領證要等3個月，漳州申請數較少，可能可以早上辦、下午拿證。

根據兩岸人民關係條例（台灣地區與大陸地區人民關係條例）第9條之一規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。若違反，主管機關可註銷其台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。

根據影片，有台灣人私下透露已取得「中華人民共和國身分證」，還強調不要在臉書等社群上刊登，以免被台灣「消（中華民國）國籍」，當中還提到台灣人現在有「政治任務」。此外，廈門海峽導報社委委員、社長助理林靖東聽聞陳柏源有意參選議員，還建議「可去依附一下新黨或統促黨」。

陸委會昨回應，政府注意到自媒體影片中呈現中共統戰及涉台系統誘拉國人的各種手法，如在大陸申設戶籍、網紅收受中共金錢製作影片，甚至接受中共指令返台參與政黨及參選等等，強調「這些統戰伎倆，政府會嚴格查處，少數有心人士勿以身試法」。

此外，影片還稱「福建統戰處處長」不只是台灣人，還是「宋楚瑜那邊派過來的」。親民黨發表聲明駁斥，指該影片假借一通電話，就開始大作文章，如此惡劣低級行徑，如同羅織罪名，入人於罪，該影片製作者必須負起應負的法律責任。

親民黨批評，針對如此重大爆料的事件竟不經過事先查證，令人匪夷所思，試問中國大陸福建的「統戰處處長」，有這職位？人事任命是可以由台灣人來指派？連「大陸體制」都搞不清楚，就隨意製播影片，呼籲社會大眾予以最嚴厲的譴責與抵制。

中共 華人 中華民國

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