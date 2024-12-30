網紅拍片指台灣有10萬人領陸身分證 陸委會：嚴查

YouTuber「八炯」28日發布「統戰紀錄片」下集，稱有10萬名台灣人持有「中華人民共和國身分證」。(本報資料照片)

網紅「八炯」與「閩南狼」陳柏源合拍「中國統戰紀錄片」28日刊登第二集內容稱，目前可能已有10萬多名台灣人持有「中華人 民共和國身分證」，等同具有台灣、大陸雙重國籍，明顯違反兩岸條例。陸委會昨回應，政府將嚴格查處，呼籲少數有心人士勿以身試法。

按現行法規，台灣民眾取得大陸身分，恐被註銷台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。

八炯28日發布影片提及福建台灣青年創業基地，揭露大陸如何吸引台灣人赴陸創業，更揭發大陸對台第一線福建省正吸引台灣人到當地辦理「中國身分證」，持證後可安排開發商以免首付（頭期款）方式取得房、車產等。

影片裡有中間人宣稱，福建各地領證進度依申請件數多寡，快慢不一，據稱廈門申辦人數多達4000多人，領證要等3個月，漳州申請數較少，可能可以早上辦、下午拿證。

根據兩岸人民關係條例（台灣地區與大陸地區人民關係條例）第9條之一規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。若違反，主管機關可註銷其台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。

根據影片，有台灣人私下透露已取得「中華人民共和國身分證」，還強調不要在臉書等社群上刊登，以免被台灣「消（中華民國 ）國籍」，當中還提到台灣人現在有「政治任務」。此外，廈門海峽導報社委委員、社長助理林靖東聽聞陳柏源有意參選議員，還建議「可去依附一下新黨或統促黨」。

陸委會昨回應，政府注意到自媒體影片中呈現中共 統戰及涉台系統誘拉國人的各種手法，如在大陸申設戶籍、網紅收受中共金錢製作影片，甚至接受中共指令返台參與政黨及參選等等，強調「這些統戰伎倆，政府會嚴格查處，少數有心人士勿以身試法」。

此外，影片還稱「福建統戰處處長」不只是台灣人，還是「宋楚瑜那邊派過來的」。親民黨發表聲明駁斥，指該影片假借一通電話，就開始大作文章，如此惡劣低級行徑，如同羅織罪名，入人於罪，該影片製作者必須負起應負的法律責任。

親民黨批評，針對如此重大爆料的事件竟不經過事先查證，令人匪夷所思，試問中國大陸福建的「統戰處處長」，有這職位？人事任命是可以由台灣人來指派？連「大陸體制」都搞不清楚，就隨意製播影片，呼籲社會大眾予以最嚴厲的譴責與抵制。