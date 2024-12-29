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新聞眼／「台北故宮」為智財權降國格 豈不稱了對岸心

記者 蔡晉宇
國立故宮博物院文創商品在網路上遭侵權事件層出不窮，傳故宮內部評估以「台北故宮」名義在大陸申請商標，以便於維護智財權，挨批自我矮化；圖為翠玉白菜文創商品。（本報資料照片）
國立故宮博物院文創商品在網路上遭侵權事件層出不窮，傳故宮內部評估以「台北故宮」名義在大陸申請商標，以便於維護智財權，挨批自我矮化；圖為翠玉白菜文創商品。（本報資料照片）

故宮將迎接一百周年，但國立故宮博物院文創商品在網路上遭侵權事件仍層出不窮，故宮為正本清源內部評估改以「台北故宮」名義在大陸申請商標，萬一大陸真採納豈不是自我矮化？故宮維護智財權、打擊盜版有其必要，但傷害國家尊嚴，不但全民難接受，更稱了對岸的心。

兩岸故宮一直以來在文物交流與註冊商標方面，常遇到瓶頸，最大難題就在於「國立」二字。國立故宮博物院以中英文全銜，加上以饕餮紋設計的故宮圖樣，已在美國、加拿大、澳洲等20多個國家都註冊成功，唯獨在中國大陸都未能獲准，故宮一直想方設法解決，但多年來依舊無法突破。

不過，要以「台北故宮」為名號赴陸申請，即有降國格之嫌。2014年故宮國寶到日本展出，宣傳海報被寫成「台北故宮博物院」，讓時任民進黨主席、前總統蔡英文批評「國格不能含糊以對」；2018年故宮典藏的書法名家顏真卿手稿於日本東京國立博物館展出，海報上「國立」字樣也遭縮小，遭國民黨立委痛批矮化。

過去經歷顯示，藍綠都認為故宮「國立」二字不能被含糊以對，即使為打擊盜版，正式到中國大陸申請商標，自然要正視國格問題，若貿然改以「台北故宮」名義，大陸是否會見獵心喜，立刻讓商標過關，如此以來台灣豈不成為「台北地區」？也與賴清德總統選舉一直以來高舉的抗中保台路線相違背，民進黨政府出此奇招前，恐要思量。

故宮 盜版 民進黨

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