抗議懲獨22條 陸委會主委：禁陸涉台一把手來台

陸委會主委邱垂正近日接受媒體專訪，表示拒絕發給涉台系統「一把手」來台許可，也是爾後審查申請案件的原則。（本報資料照片）

邱垂正回歸陸委會並升任主委半年有餘，面對五二○後兩岸緊張加劇，他近日接受專訪時說，至少民間互動是持續的，期望善意堆疊，推動兩岸逐步良性互動。另，為對大陸「懲獨22條」表達抗議，拒發大陸涉台系統「一把手」來台許可，將是爾後審查原則，非針對台北市，除非其願意接受在台約晤。

邱垂正近日接受中央社專訪，他強調，大陸拋出「懲獨22條」後，對兩岸正常交流帶來極大殺傷力，增添赴陸人身風險，必須表達抗議。因此，台方不發來台許可證給大陸各省市或重要城市的台辦主任，不只是上海台辦主任金梅，還有原計畫參加兩湖論壇（按，今年10月底）的杭州台辦主任。

邱垂正還原雙城論壇 時有開但書，要求與金梅私下約晤，當面表達對懲獨22條不滿，但未獲同意。

至於兩岸觀光 開放，國台辦歸咎於台方的禁團令等，邱垂正說，問題本質在於大陸自身沒有開放，不斷附加條件、對台複合性施壓，「北京難道沒責任嗎？」政府歡迎陸客來台觀光立場不變，但陸客來台觀光，陸方往往疊加很多條件、隨時可以喊停。

在三名一貫道人士被捕後，邱垂正認為，對岸主張對台宗教交流，卻不允許台灣赴陸宗教交流，單向宗教交流很可能只是統戰，未來會採嚴審立場。

應對統戰，他表示政府會從加強交流管理、強化識讀教育、及時揭露訊息等面向努力。國台辦說統戰是交朋友，邱垂正提醒只說一半，統戰會區別朋友與敵人、製造敵人內部矛盾，台方期待相互理解、諒解、化解分歧。

邱垂正說，兩岸現狀在新冠疫情後有很大改變，大陸持續對台複合性施壓，軍事威脅、經濟脅迫、社會滲透、認知作戰等，還出現在法律戰，確保與捍衛台灣的國家主權、自由民主、穩定繁榮，靠的是台灣的實力與準備，不是寄望於對岸領導人的善意。

邱垂正說，在北京的政治框架裡，沒有中華民國 存在的空間，「一中原則的九二共識」是台方沒有辦法接受的。他也提到，至少民間互動是持續的，期望民間善意堆疊，推動兩岸關係逐步良性互動。