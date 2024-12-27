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陸未釋一貫道3道親 陸委會：將嚴審兩岸宗教交流

記者陳宥菘／台北27日電
台灣三名一貫道道親10月在大陸被捕，至今仍未獲釋，陸委會副主委梁文傑26日再次呼籲陸方放人，並強調，今後對於兩岸宗教交流一定會嚴加審查。（記者陳宥菘／攝影）
台灣三名一貫道道親10月在大陸被捕，至今仍未獲釋，陸委會副主委梁文傑26日再次呼籲陸方放人，並強調，今後對於兩岸宗教交流一定會嚴加審查。（記者陳宥菘／攝影）

台灣三名一貫道道親10月在大陸被捕，至今仍未獲釋，國台辦稱涉犯大陸刑法第三百條。陸委會副主委梁文傑26日再次呼籲陸方放人，指一貫道講道的內容是四書五經，如今陸方將一貫道視為邪教，「有什麼資格說台灣在摧毀中華文化？」他並強調，今後對於兩岸宗教交流一定會嚴加審查，凡是不尊重宗教自由、只想把宗教當成統戰工具的做法都會進行嚴審。

台灣三名一貫道道親在大陸被捕後，有官員近日表示，如果大陸不放人，未來兩岸宗教交流可能暫緩。大陸國台辦發言人陳斌華25日批評，民進黨當局對此事進行政治操弄，無理阻礙兩岸宗教交流。梁文傑26日主持召開陸委會例行記者會，主動對此作出回應，否認是有誰操弄或阻礙。

梁文傑並指，一貫道是源於孔子講的「吾道一以貫之」，也是台灣各個宗教裡，唯一在講道講四書五經，大學、中庸、論語、孟子等。

他質疑，大陸現在每天在講台灣搞「去中華文化」，但一貫道在台灣是真正以中華文化，以儒為宗的一個宗教，「如果大陸把這樣的宗教當作是邪教並逮捕，有什麼樣的資格說台灣在摧毀中華文化，在切斷中華文化的聯繫？」

梁文傑接著說，一貫道在台灣至少有80萬名信徒，「我們是完全無法理解，為什麼一貫道在中共眼中會是會道門或邪教組織。」

梁文傑稱，根據大陸最高人民法院和最高人民檢察院關於所謂邪教組織的定義，是指「冒用宗教、氣功或者以其他名義建立，神話首要份子，利用製造、散布迷信邪說等手段蠱惑蒙騙他人，發展、控制成員，危害社會」，這所有形容詞都放不到一貫道身上。

梁文傑說，雖然我們知道大陸沒有宗教自由，大陸所推動的兩岸宗教不過是統戰的一種手法，但是對於台灣的正當合法的宗教，而且是堂堂正正，其實是台灣各宗教中唯一倡導四書五經的宗教，大陸要做逮捕，「這才是對兩岸宗教交流的最大的障礙」。

 梁文傑表示，「我們再次呼籲，趕快釋放這三位老先生、老太太」。他並強調，台方今後對兩岸宗教交流「一定會嚴加審查」。

台灣周姓、江姓、謝姓一貫道道親今年10月上旬在廣東被公安逮捕，三人年約七、八十歲，國台辦指三人涉犯「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，即大陸刑法第三百條。根據規定，得處三年以上、七年以下有期徒刑；情節特別嚴重，處七年以上有期徒刑。

中共 民進黨

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