台找亞馬遜合作古柏寬頻網路衛星系統 保證戰時通訊

國科會主委吳誠文表示，台灣正就亞馬遜新的古柏（Kuiper）寬頻網路衛星系統，與對方協商合作。（本報資料照片）

路透報導，行政院政務委員、國科會主委吳誠文表示，台灣正就亞馬遜 新的古柏（Kuiper）寬頻網路衛星系統，與對方協商合作；台灣政府尋求強化通訊韌性。

報導說，為防解放軍可能發動攻擊、阻絕台灣通訊，台灣尋求中地球軌道及低地球軌道衛星服務以確保通訊暢通，構想類似烏克蘭網路因俄國入侵而中斷時，利用科技大亨馬斯克 的星鏈衛星網路來提供重要通訊功能。

吳誠文告訴路透等媒體，台灣現有的OneWeb衛星服務頻寬過小。他雖未點名，但說台灣可以合作的西方企業還包括在歐洲和加拿大廠商，不過他說亞馬遜的商品算是目前研發進展最快。

他說：「以開發階段而言，亞馬遜Kuiper目前最成熟，因此我們現在正在洽談是否有合作的可能性。」他沒有進一步說明。

亞馬遜計畫建立一個由3000多顆衛星組成的Kuiper網路，欲與馬斯克旗下太空 探索科技公司（SpaceX）的星鏈一較高下。亞馬遜沒有立即回應路透置評請求。

此外，台灣也用外國企業的火箭將自製衛星送入太空，包括空中巴士和賽峰集團合資企業阿利安太空公司。

台灣希望用自己的火箭發射衛星。吳誠文表示，當局預計於明年3月下旬決定發射場位置，地點可能就在有著軍方飛彈發射場的東南部沿海地區。他說，發射場投入運作大約需要五年的時間。