「老友相見不容易」蔣萬安送大巨蛋瓷盤、華源致贈《春滿人間》有寓意

蔣萬安與華源晚宴致詞一致呼應老朋友「相見不容易」，華源還意有所指提及「台北之約、如願成行」。（記者余承翰／攝影）

雙城論壇 17日登場，台北市長蔣萬安 16日晚間六點半於圓山飯店宴請上海副市長華源等上海團，席開28桌，除兩市市府官員，還有不少產業界人士受邀，蔣萬安與華源晚宴致詞一致呼應老朋友「相見不容易」，華源還意有所指提及「台北之約、如願成行」。

晚宴互贈禮品，蔣萬安致贈華源印有台北大巨蛋、及首開球者、世界全壘打王貞治金雞獨立姿勢剪影瓷盤，象徵台北意涵，「為雙城論壇揮出好棒！」並且致贈時，還特別拿出印有去年雙城論壇「雙城好、兩岸好」字樣的禮品盒，呼應雙城論壇舉辦，就是為兩岸好。

華源則致贈蔣萬安一只上海市陶藝家協會副會長尉澗松先生的《春滿人間》藝術瓷瓶，展現上海現代都會風貌、上海市花蘭花傳統韻味，完美融合。展現上海城市文化發展，也意味上海台北深厚友誼，深厚合作，意寓兩市人民心手相連，共同繁榮的美好願景。

因今年雙城論壇風波不斷，先前陸委會封殺台辦主任金梅、副主任王立新、媒體等十一人，今天晚宴，華源致詞意有所指提到「台北之約，如願成行」，不過第一次訪台的華源今天致詞時，相較蔣萬安的確相當謹慎，全程都照稿唸。

晚宴雙主桌台北方包括市長蔣萬安、議長戴錫欽、副市長林奕華；上海方副市長華源、副秘書長王為人、台辦副主任李蕭東；產業界有台北市商業會副理事長王令麟、旺旺集團創辦人蔡衍明等。

由於今年雙城論壇，上海市長龔正無法出席，蔣萬安也會請上海代表團轉交與台北地景相關的禮品給龔正，感謝上海方去年的接待。據了解，蔣萬安致贈龔正的禮品，是精選自北市文化局老房子影像徵件《優選獎》得獎者王幗瑛的「北門與101同框」台北街景攝影作品，蔣萬安將充滿台北意象攝影作品裱框，將致贈給龔正。