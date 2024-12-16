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雙城論壇「將有抗議團體」 北市300警力戒備、設陳抗區

記者林麗玉、李奕昕／台北16日電
上海市副市長華源率領的雙城論壇主訪團預計16日午間抵達松山機場，15日夜間機場外已先準備路障，並將部署大批警力，避免抗議民眾發生衝突。（記者余承翰／攝影）
上海市副市長華源率領的雙城論壇主訪團預計16日午間抵達松山機場，15日夜間機場外已先準備路障，並將部署大批警力，避免抗議民眾發生衝突。（記者余承翰／攝影）

雙城論壇將登場，北市警方嚴陣以待，預計部署近300名警力；警方目前掌握情資，有歡迎團體，也有抗議團體會到場，將畫設陳抗區，勤務採「柔性低調」為原則，確保雙城論壇順利舉行。

台北市警察局表示，16日上海團從松山機場入境，將部署85名警力、圓山晚宴部署30名警力；17日晶華酒店主論壇90人、君悅午宴20人、松機出境30名，共255人次警力，其餘參訪及用餐行程由行動維安小組兩組八人負責安全工作。

市警局說，會視情資及現場狀況，滾動式調整勤務規畫，以「隱而不顯、低調部署」為原則，確保參訪團人身安全。

今年雙城論壇，兩波先遣團已抵台，16日下午由上海副市長華源率主團抵達松山機場。據了解，市警局維安警力層層部署，分裡圈、外圈，有制服警察、便衣警察分層維安。

據了解，警政署本月12日召集台北市警察局、航空警察局開會，討論勤務規畫、警力部署及應處原則，13日開設指揮所，持續開設至明天雙城論壇行程結束，全程掌握聚眾活動狀況。

據指出，市警局已收到情資，有歡迎上海團參訪的團體，也會有抗議團體，警方已沙盤推演應變作為，會讓各團體各自表述，充分表達意見，並畫設「表達意見區」，不會讓場面失控，將以柔性低調讓團體各自表述，也讓貴賓不會受到干擾。

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