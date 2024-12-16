天下沒有廉價國防 台國防升級 技術、口袋深度準備好了？

國軍向美國採購的108輛M1A2戰車首批38輛抵台北港，許多拖板車開進港區。（記者葉信菉／攝影）

經歷媒體多次猜測「槓龜」，M1A2千呼萬喚始出來。對於30年未接收新戰車的陸軍而言，當然是件大好事，未來部隊演訓或基地開放，M1A2都必將成為外界矚目焦點。然而，軍方享受媒體褒詞「地表最強」，面臨的挑戰也比從前更大。

銳捷專案耗資新台幣405億元（約12.5億美元），但這可不是M1A2來台的所有開銷。當初美方報價比台方預算 多了近一半，許多裝備仍須後續逐步補齊。新舊戰車的尺寸、規格不同，包括掩體等許多設施也須重造，不但得另花錢，許多也尚未完工。

M1A2比起現役CM11與M60A3，各方面性能都是跳躍式提升，但進步並非不需代價：M1的燃氣渦輪引擎，馬力是現役戰車兩倍，造就遠勝前輩的機動性，然而，陸軍以往從未修護燃氣渦輪引擎，其耗油率又高於傳統內燃機，加上比過去更精密的射控系統，台方在技術與口袋深度上，是否已作好準備？

更重要的是，包括陸軍與海軍陸戰隊，國軍現役戰車數量超過700輛，600多輛性能落伍仍須解決。軍方從未說明，是要全面以M1A2取代，或對現役CM11與M60A3進行改良？

近年媒體披露，軍方尋求替現役戰車更換新引擎等改良。然而M60或M48（CM11）廣泛被多國使用，市場早有多種性能提升方案。相較之下台方卻顯閉門造車，不僅晚了20年才動作，甚至是採購同款舊式引擎，除了改善裝備妥善率，性能全無長進。老舊裝備與時代脫節問題不僅發生在戰車，砲兵方面甚至更嚴重。

如此「沒出息」的背後因素，是長期投資 不足。地面部隊裝備更新與後勤供應，順位總被海空軍超車。長期將就度日的結果，是造就科層體系內的因循習氣，甚至導致社會大眾對軍方印象低落。「天下沒有廉價國防」，全民都要面對心痛肉痛的現實。