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中國民眾搭郵輪突發病送花蓮 傳家屬赴台遇阻 陸委會回應了

記者陳宥菘／台北即時報導
花蓮慈濟醫院醫護人員本月14日在花蓮縣議員吳建志陪同下，已將中籍劉姓民眾送回大陸湖北。（中新社）
花蓮慈濟醫院醫護人員本月14日在花蓮縣議員吳建志陪同下，已將中籍劉姓民眾送回大陸湖北。（中新社）

中新社14日報導，中國湖北宜昌劉姓市民10月搭乘郵輪，從香港前往宮古島旅遊，行經花蓮附近海域時突發疾病，郵輪發出求救訊號，最終台灣方面派出直升機將劉姓市民送往花蓮慈濟醫院治療，但其家屬想來台探視，證件卻辦不下來。對此，陸委會回應，在救治期間，家屬並未提出要來台探視的申請案，沒有赴台證辦不下來的狀況。

根據報導，中籍劉姓民眾10月11日搭乘郵輪從香港前往宮古島旅遊，10月13日晚間，郵輪行經台灣花蓮附近海域時，劉姓民眾突發疾病，經簡單救治後，仍有生命危險。郵輪發出求救訊號，「台灣方面積極回應」，派出直升機將劉姓民眾就近緊急送往花蓮慈濟醫院治療。

劉姓民眾家屬接獲相關資訊後，向宜昌市台辦求助。宜昌市台辦和湖北省台辦透過多種管道，請託花蓮縣議員吳建志協助處理此事，包含幫病人家屬辦理入台證件，但報導稱，「然而，種種原因，家屬的赴台證件辦不下來。家屬不能赴台，病人接不回來。」

對此，陸委會15日透過書面表示，「本案係我主管機關接獲郵輪緊急救援通報後，基於急難救助的精神，將該名中國人士從郵輪接到花蓮醫治。在救治期間，家屬並未提出要來台探視的申請案，沒有赴台證件辦不下來的情況」。

而根據報導，後來在國民黨團總召傅崐萁、花蓮縣縣長徐榛蔚的共同協助下，慈濟醫院醫護人員本月14日在吳建志陪同下，已將劉姓民眾送回中國。劉姓民眾共在花蓮慈濟醫院治療兩個月的時間，經過兩次手術，目前已脫離了生命危險，生命徵象正常，意識清醒，能夠進行簡單交流。

湖北劉姓民眾10月搭乘郵輪，行經花蓮近海時突發病，緊急送往花蓮慈濟醫院治療，但中...
湖北劉姓民眾10月搭乘郵輪，行經花蓮近海時突發病，緊急送往花蓮慈濟醫院治療，但中媒報導指，其家屬想赴台探視，證件卻辦不下來。對此，陸委會回應，在救治期間，家屬並未提出要探視的申請案，沒有赴台證辦不下來的狀況。（本報資料照片）

香港 國民黨

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