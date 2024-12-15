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羅文嘉喊話蔣萬安救一貫道 北市府：海基會該溝通

台灣新聞組／台北15日電
海基會秘書長羅文喊話台北市長蔣萬安，藉雙城論壇向陸方反應三名台灣一貫道信徒在大陸被捕。（記者林俊良／攝影）
海基會秘書長羅文喊話台北市長蔣萬安，藉雙城論壇向陸方反應三名台灣一貫道信徒在大陸被捕。（記者林俊良／攝影）

台北上海城市論壇後天登場，三名一貫道信徒近日傳在中國大陸廣東被捕，海基會秘書長羅文嘉呼籲台北市長蔣萬安在論壇向陸方反映，泛藍陣營譁然。台北副市長林奕華昨日受訪時表示，雙城論壇是市政交流平台，北市府期待海基會扮演應有的角色，「只是海基會跟對岸溝通的管道可能都沒了」。

海基會被藍營指是推卸責任，海基會昨天回應指出，在接獲陳情後，即同時透過正式與非正式管道，要求對岸依照兩案共打協議通報台方，強調「海基會當然有各種不同管道」，但面對中共專制作風，台灣社會多一些關注，就會多一份幫助。

大陸國台辦前天證實，這三人是因涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」（刑法300百條）被廣東省公安機關依法逮捕。林奕華說，信徒被捕這件事很重要，北市府也期待海基會趕快扮演它應該要有的角色，趕快去跟對岸溝通，大家都知道海基會原來的功能，在這方面非常的重要。

林奕華指出，至於雙城論壇，其實就是一個市政平台，從過去到現在15年來，就是在市政上，上海跟台北之間彼此做相關的交流，這很明確，就是一個市政的平台，來展現台灣應該要有的民主韌性，北市府也期待羅文嘉秘書長，應該要趕快來進行，否則這就代表可能也許他們跟對岸溝通的管道，可能是全部都沒有了，所以才期待原來是市政平台的雙城論壇，來做這件事情。

至於羅文嘉說，海基會有發函給大陸海協會，但未收到回覆，也有透過兩岸相關協議管道詢問，目前也尋求律師協助。林奕華說，這個部分應該是海基會要來做的，相信他們應該要努力。

台北前市長郝龍斌也質疑「海基會跟海協會的溝通到哪裡去了？」中央的事情不僅自己不好好解決，還扯到雙城論壇，是不是像當初假軍演一樣，刻意阻礙雙城論壇？他強調雙城論壇是城市交流，能增進了解、減少誤會，對兩城市都非常有幫助，他非常同意蔣萬安說的「環境愈惡劣、情勢愈緊張，更需要溝通、交流」。

台北市副市長林奕華表示，雙城論壇是市政交流平台，期待海基會扮演應有角色。（記者楊...
台北市副市長林奕華表示，雙城論壇是市政交流平台，期待海基會扮演應有角色。（記者楊正海／攝影）

雙城論壇 蔣萬安 中共

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